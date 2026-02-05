U toku provjere: Trenutno niko nije osumnjičen zbog pronađene konoplje kod Bijeljine

Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini nije dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, niti neko lice trenutno ima status osumnjičenog zbog pronalaska veće količine konoplje na području grada.

Izvor: Shutterstock

Tužilac je naložio preduzimanje daljih mjera radi utvrđivanja svih činjenica, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

"Tužilaštvo će nakon prikupljanja dokaza i utvrđivanja relevantnih činjenica javnost obavijestiti u pogledu tužilačke odluke i da li u konkretnom slučaju ima elemenata krivičnog djela", saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva.

Podsjetili da su pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji i bijeljinske policije, pod nadzorom tužioca, u utorak, 3. februara, pretresli jednu lokaciju na području Bijeljine i pronašli i izuzeli veću količinu biljne materije.

"Riječ je o objektu koji je izdat na korištenje trećem licu, navodno radi uzgoja industrijske konoplje, za šta se trenutno vrše provjere i prikuplja relevantna dokumentacija", navedeno je u saopštenju.

Dežurni tužilac je naložio preduzimanje daljih mjera i radnji s ciljem utvrđivanja svih činjenica i navoda u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske.

Veća količina konoplje i više radnih mašina, za koje se sumnja da potiču iz izvršenja krivičnog d‌jela, pronađeni su pri pretresu na jednoj lokaciji u selu Brodac kod Bijeljine, saopšteno je juče iz MUP-a Republike Srpske.

Tokom pretresa policiji je pristupilo lice S.L. iz Bijeljine, koje je izjavilo da je riječ o industrijskoj konoplji koju je tu uzgajao. Predočilo je rješenje kojim mu je odobren uzgoj indijske konoplje iz aprila 2022. godine.

Lice S.L. je izjavilo da su na navedenoj lokaciji pronađene radne mašine i drvni sortimenti bez pripadajuće dokumentacije koji su, takođe, njegovo vlasništvo, ali da tu lokaciju koristi dugo godina jer stvarni vlasnik nikada nije ušao u njen posjed.

