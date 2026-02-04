Laketić tvrdi da se radi o industrijskoj konoplji: Oglasili se iz MUP-a o zapljeni marihuane kod Bijeljine

Nakon što su brojni portali prenijeli da je juče kod Bijeljine zaplijenjena marihuana na parceli koja je u vlasništvu šefa obezbjeđenja Milorada Dodika, oglasili su se i iz MUP-a RS saopštenjem.

Izvor: Shuterstock, TayHamPhotography

U saopštenju se kaže da su policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Bijeljina, izvršili su juče pretres jedne lokacije na području Bijeljine, gdje su pronašli veću količinu biljne materije.

Tokom pretresa, dodaju, policija je pronašla i više radnih mašina i drugih predmeta za koje postoji sumnja da potiču iz izvršenja krivičnog djela.

Pretres je obavljen na lokaciji u mjestu Brodac, kod Bijeljine, a policijskim službenicima je u jednom trenutku pristupio S.L. iz Bijeljine, koje je izjavio da se radi o industrijskoj konoplji koju je on uzgajao na navedenoj lokaciji.

Kako je naveo, policiji je predočio rješenje iz aprila 2022. godine, kojim mu se odobrava uzgoj konoplje.

Imajući u vidu sve okolnosti, policijski službenici su o događaju obavijestili Okružno javno tužilaštvo Bijeljina, pod čijim nadzorom su preduzimane operativne mjere i radnje, te je naloženo dalje postupanje u cilju utvrđivanja svih činjenica.

S.L. je takođe izjavio da su pronađene radne mašine i drvni sortimenti, koji su zatečeni bez pripadajuće dokumentacije, njegovo vlasništvo, te da navedenu lokaciju koristi duži niz godina, jer, kako tvrdi, stvarni vlasnik nikada nije ušao u njen posjed.

Zbog predmeta pronađenih na licu mjesta, policija je o svemu obavijestila i šumarsku inspekciju, koja je izašla na teren.

Ovaj slučaj dolazi u kontekstu pojačanih policijskih aktivnosti na području Bijeljine, gdje je nedavno u drugoj akciji pronađena i zaplijenjena veća količina marihuane na jednoj parceli, o čemu su ranije izvijestili mediji.

Istraga je u toku, a nadležni organi nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti.

Da podsjetimo, portal Gerila je danas objavio tekst u kome se navodi da je marihuana pronađena na parceli koja je u vlasništvu Miše Partala, šefa obezbjeđenja predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

S.L. iz saopštenja je Simo Laketić.