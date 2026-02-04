U Bijeljini oduzeto 138 kilograma marihuane na parceli firme povezane s Dodikovim šefom obezbjeđenja

Službenici Sektora krim policije Policijske uprave Bijeljina pretresli su juče objekte na parceli koja je u vlasništvu firme "PF Green Energy Power" i tokom pretresa privremeno su oduzete dvije bijele vreće u kojima se nalazi marihuana.

Izvor: Dejan Rakita/ustupljena fotografija

Jedan od vlasnika ove firme je i Mišo Partalo, dugogodišnji šef obezbjeđenja bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, saznaje Gerila.

U dopisu policije se navodi da je vlasnik kompanije "PF Green Energy Power" Živan Filipović. Njegov otac je direktor i suvlasnik PI "Sava Semberija" Stevan Filipović. On je direktor i kompanije "EF Group" koja posluje od aprila 2024. godine.

Policija je oduzela 138 kilograma "opojne droge", a Simo Laketić iz sela Gonji Brodac priznao je da se marihuana nalazi u njegovom vlasništvu. Dežurni tužilac je naložio da se Laketić ispita kao osumnjičeni u ovom predmetu.

Laketić je u žižu javnosti dospio prije par godina kada su mediji objavili da u saradnji sa partnerom iz Holandije namjerava da pokrene proizvodnju agropeleta od žetvenih ostataka. Sirovinu je, kazao je on tada, lako obezbijediti u Semberiji, a dobija se energent koji ne zagađuje životnu sredinu.

Izvor: Screenshot

Probna proizvodnja agropeleta počela je preradom žetvenih ostataka uljane repice, soje, kukuruza i pšenice. Partner iz Holandije obezbijedio je mašine, a Simo Laketić sirovinu. Prioritet je dobijanje kvalitetnog proizvoda, nakon čega će zajedno raditi na obezbjeđivanju tržišta.

"Namjera nam je da pokušamo da prilagodimo peći na ugalj i da se umjesto tog energenta koristi pelet od žetvenih ostataka. Samim tim se izbjegavaju nepoželjni ekološki efekti sagorijevanja uglja s obzirom da smo prošle godine bili jedan od zagađenijih gradova u grijnoj sezoni", govorio je Laketić 2021. godine.

Laketić je bio na odborničkoj listi Pokreta za Bijeljinu, Narodnog demokratskog pokreta i Prve SDS na Lokalnim izborima 2016. godine.

Kompanija "PF green energy power" posluje od maja prošle godine. Trenutni direktor je Živan Filipović, a među osnivačima i vlasnicima firme se, na specijalizovanom sajtu AKTA, navodi i Mišo Partalo, dugogodišnji šef obezbjeđenja bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Inače, ta kompanija je 23. januara ove godine dobila ekološku dozvolu za izgradnju solarnog postrojenja za proizvodnju električne energije - mala solarna elektrana u Gornjem Brodcu.

Živan Filipović i Mišo Partalo nisu odgovarali na pitanja novinara.