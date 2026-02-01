logo
Dodik opet o samostalnosti Srpske: "Imaćemo dva veoma važna sastanka"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
2

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je koncentracija napada na prava Republike Srpske toliko jaka da je jedini način da se Srpska spasi pravo naroda na smoopredjeljenje i samostalnost.

Milorad Dodik Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Pravo naroda na samoopredjeljenje je političko, verifikovano u UN. Republika Srpska ne pravi nikakve vojne i druge pripreme za tako nešto, ali će to uraditi političkom voljom koja će biti sprovedena u trenutku kada mi i naši prijatelji smatramo da je to taj trenutak", rekao je Dodik.

On je istakao da će se tokom njegove posjete Sjedinnjenim Državama, gdje je prisustvovati molitvenom doručku, desiti dvije veoma bitne stvari za Republiku Srpsku.

"Imaćemo dva veoma važna sastanka. Zbog toga sam i odlučio da idem", istakao je Dodik.

On je dodao da je na sastancima na najvišem nivou između Amerike i Rusije riješeno mnogo aktuelnih geopolitičkih pitanja.

"Znate šta izvlačimo iz pitanja Grenlanda? Ako generalni sekretar UN kaže da Grenland ima pravo na samoopredjeljenje kako to da mi nemamo to pravo? Kakav je to kriterijum? Dosta ste nas varali sa kriterijumima, dosta ste upotrebljavali duple standarde", rekao je Dodik.

Govoreći o skidanju američkih sankcija zvaničnicima i subjektima u Srpskoj, Dodik je rekao da je tražio da sankcije budu skinute predstavnicima SDS-a.

"SDS nije htio da potpiše zahtjev za skidanje sankcija. Zato su ljudi ostali pod sankcijama", rekao je Dodik.

On je istakao da Donalda Trampa podržava još od njegovog prvog izbora na funkciju predsjednika Sjedinjenih Država i da je i to dovelo do skidanja američkih sankcija.

"Vjerujemo da je nova administracija prava Amerika", rekao je Dodik za RTRS.

Ocijenio je da je Republika Srpska danas po ponašanju strukture na vlasti jedna od najsuverenijih i najslobodnijih zemalja u regionu.

"Ključ za naše postojanje je sloboda. Važno je da se naš narod okupi oko jasnih politka Republike Srpske. Naš cilj je mirni razlaz u BiH i on će se desiti", poručio je Dodik.

Naredne sedmice u Parizu, Vašingtonu i Beogradu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su njegove posjete Mađarskoj i Izraelu bile izuzetno uspješne, te potvrdio da će naredne sedmice boraviti u Beogradu, Parizu i Vašingtonu.
Dodik je rekao da je sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom razgovarao o ekonomiji, saradnji i političkim pitanjima.

"Jedan dio se odnosi na pitanje Mađarske i EU, regionalna pitanja rata u Ukrajini, a onda nezaobilazno i BiH. Mađarska ima najviše razumijevanja za Balkan", rekao je Dodik.

On je dodao da će Orban učestovati u razgovorima o Balkanu sa najvišim američkim predstavnicima.

Dodik je potvrdio da naredne sedmice odlazi u Beograd, Pariz i Vašington.

On je ocijenio da je i posjeta Izraelu bila impozantna, te da se sastao sa najvišim izraelskim predstavnicima i prisustvovao značajnim događajima.

"Impozantan je sastanak bio sa premijerom Benjaminom Netanjahuom sa kojim sam razgovarao o svim pitanjima. Upitao je koje su to tri stvari u kojima treba da pomogne Srpskoj", rekao je Dodik.

On je istakao da niko više u svijetu ne razumije stvari u vezi sa Dejtonskim sporazumom i da svi znaju da je BiH sklepana zemlja.

zole

Ovaj ne zna kud udara

X men

Samostalnost da biste mogli vise lapati? Nesretnice jedan

