Poznato kako je otkriveno 5 tona droge kod Kruševca: Akcija policije trajala 6 mjeseci, uhapšeno više osoba

Poznato kako je otkriveno 5 tona droge kod Kruševca: Akcija policije trajala 6 mjeseci, uhapšeno više osoba

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Otkriveno kako je tekla akcija zapljene pet tona droge kod Kruševca. Sve je počelo prethodnog ljeta.

kako je otkriveno 5 tona droge kod Kruševca Izvor: RTV Kruševac/YouTube /Facebook

U selu Konjuh kod Kruševca su u četvrtak 29. januara uhapšeni otac i sin - R.S. (68) i N.S. (40) koji su osumnjičeni da su koristili firmu "Rasadnik Florakom" kao paravan zarad uzgajanja i prodaje marihuane. Na njihovom imanju je otkriveno oko pet tona droge u velikoj akciji Uprave kriminalističke policije (UKP), a kako saznaju "Novosti", cijela akcija je počela još ljeta 2025. kada su u avgustu uhapšeni I.I. (48) iz Berana i M.S. (28) iz Beograda.

Takođe, pored njih, 24. januara ove godine je uhapšen i U.M. (28). Kod njega je droga pronađena u njegovoj garaži.

"Droga je bila uredno spakovana i pripremljena za dalju prodaju u zemljama Evropske Unije. Skladište ove kruševačke firme je služilo kao distributivni centar.

Sumnje su da je droga stigla iz Albanije preko Crne Gore i južne srpske pokrajine - Kosmeta. Pripadnici UKP su danonoćno i detaljno sklapali sve kockice i na kraju otkrili gdje se droga pakuje", otkriva izvor pomenutog lista.

Pogledajte fotografije zapljene droge kod Kruševca

Kako je počela akcija zaplene droge kod Kruševca?

Sve je počelo ljeta 2025. godine kada je su uhapšena dva dilera u Zemunu. Uhapšeni su tada I.I. i M.S, tada je policija veliku količinu narkotika u njihovim vozilima.  

(Novosti/MONDO)

