MONDO: "Delije" napale vaterpoliste Borca!

Napad se, saznaje MONDO, dogodio u blizini graničnog prelaza Rača.

Izvor: Ustupljena fotografija

Vaterpolisti Borca napadnuti su danas u blizini graničnog prelaza Rača, prilikom putovanja na utakmicu Prve B lige Srbije u Beograd.

Kako saznaje MONDO, kombi u kojima su se nalazili ''crveno-plavi'' kamenicama je zasula nekolicina navijača Crvene zvezde. Tom prilikom je na vozilu razbijeno nekoliko stakala, a ukradena je i jedna torba sa klupskom opremom.

Povrijeđenih nije bilo, a nakon obavljenog uviđaja, vaterpolisti Borca krenuće nazad za Banjaluku.

Danas je, inače, trebalo da odmjere snage sa Voždovačkim, u okviru 7. kola Prve B lige Srbije.