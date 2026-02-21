logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

MONDO: "Delije" napale vaterpoliste Borca! 4

MONDO: "Delije" napale vaterpoliste Borca!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
4

Napad se, saznaje MONDO, dogodio u blizini graničnog prelaza Rača.

Delije napale vaterpoliste Borca Izvor: Ustupljena fotografija

Vaterpolisti Borca napadnuti su danas u blizini graničnog prelaza Rača, prilikom putovanja na utakmicu Prve B lige Srbije u Beograd.

Kako saznaje MONDO, kombi u kojima su se nalazili ''crveno-plavi'' kamenicama je zasula nekolicina navijača Crvene zvezde. Tom prilikom je na vozilu razbijeno nekoliko stakala, a ukradena je i jedna torba sa klupskom opremom.

Povrijeđenih nije bilo, a nakon obavljenog uviđaja, vaterpolisti Borca krenuće nazad za Banjaluku.

Danas je, inače, trebalo da odmjere snage sa Voždovačkim, u okviru 7. kola Prve B lige Srbije.

Komentari 4

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Gsha

To su ovi sto vicu pumpaj i prave nerede po srbiji i citavo vrijeme krivi im i srbi iz bosne

Gidro

Hahaaha svi sline za Srbijom a tamo nas mrze iz dna duše

zole

Nih ustaše izbubetaju a oni se svete na Srbima iz RS

zole

Eto braće Srba , blago nama i oni su nam okrenuli leđa

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC