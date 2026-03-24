Veliki sukob Grobara i Vojvoda u Nikšiću!

Navijači Partizana i Sutjeske sukobili se u centru Nikšića.

Veliki sukob navijača Sutjeske i Partizana izbio je u centru Nikšića, u vreme održavanja Memorijala "Andrija Delibašić". Huligani su se sukobili u toku večeri, maskirani se gađali bakljama i jurili se po centralnim ulicama grada.

Prema informacijama na društvenim mrežama, ima povrijeđenih u sukobu dvije navijačke grupe iz tog grada.

Turnir u čast pokojnog crnogorskog napadača okupio je u Nikšiću Partizan, Sutjesku i Budućnost. Trijagonal je počeo u 18 sati utakmicom Sutjeske i Partizana. Nakon toga igraju Budućnost i Partizan, a na kraju Sutjeska i Budućnost.

