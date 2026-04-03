Kreće sezona na šljaci bez Đokovića: Poznat žrijeb za Monte Karlo, Siner gore prošao od Alkaraza

Završen je žrijeb za turnir u Monte Karlu i mnogo teži posao ima Janik Siner od Karlosa Alkaraza. Novak Đoković se povukao sa turnira.

Vrijeme je za sezonu turnira na šljaci. Uvertira za Rolan Garos, a prvi turnir na tom putu je Masters u Monte Karlu (od 5. do 12 aprila). Mnogi teniseri su se povukli, među kojima je najveće ime svakako Novak Đoković. Održan je i žrijeb, pa su tako Karlos Alkaraz i Janik Siner saznali imena rivala.

Obojica su slobodni na startu takmičenja. Alkaraz čeka boljeg iz meča između Sebastijana Baeza (Argentina) i Stena Vavrinke (Švajcarska). Svi navijaju za pobedu Švajcarca pošto mu je ovo posljednja sezona u karijeri, a u jednom od ranijih intervjua je rekao da mu je želja da bar jednom odmjeri snage sa Alkarazom pošto se do sada nisu sastajali.

U osmini finala bi mogao na Frensisa Tijafoa (Amerika) ili Grigora Dimitrova (Bugarska), a u četvrtfinalu na Aleksandera Bublika (Kazahstan) ili Jiržija Lehečku (Češka). Potencijalni rival u polufinalu bio bi mu Lorenco Muzeti (Italija), Jakub Menšik (Češka), Aleks De Minor (Australja). Interesantno je i da će De Minoru rival u drugom kolu da bude bolji iz meča Miomira Kecmanovića i Kamerona Norija (Britanija).

U drugom dijelu žrijeba je mnogo teže. Siner čeka pobednika duela između dvojice Francuza Uga Umbera i Mojzea Kuamea. Dok bi u osmini finala mogao na Stefanosa Cicipasa (Grčka) ili Franciska Serundola). U četvttfinalu bi ga čekali Kaper Rud (Norveška) ili Feliks Ože-Alijasim (Kanada). Potencijalni protivnici u polufinalu mogli bi da budu Saša Zverev (Nemačka), Danil Medvedev (Rusija), Andrej Rubljov (Rusija), Karen Hačanov (Rusija), Žoao Fonseka (Brazil)...