Zbog duga i krize vlasti: Francuskoj snižen kreditni rejting

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Globalna agencija za kreditni rejting "Standard end Purs" neočekivano je snizila kreditni rejting Francuske sa AA minus na A plus, dok se zemlja bori sa nestabilnošću vlade i velikim dugom.

"Standard end Purs" snizio kreditni rejting Francuske Izvor: Shutterstock

Iako je nacrt budžeta nedavno predstavljen, neizvjesnost i dalje postoji, saopštila je kreditna agencija.

Francuska prolazi kroz "najtežu političku nestabilnost" u posljednjih gotovo 70 godina", dodaje se uobjavi u ukazuje na "jačanje političkih podjela" i smjenu šest premijera u tri godine.

Niži rejting bi mogao da dovede do viših kamatnih stopa na državne obveznice koje će biti izdate u budućnosti, upozorila je agencija.

Francuski ministar finansija Rolan Leskur protumačio je ovu odluku u izjavi radiju "Fransinfo" kao "poziv na razjašnjavanje situacije i odgovornost".

