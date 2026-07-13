Amerikanci prvi put upotrijebili pomorske dronove: Izveden žestok napad na iransko postrojenje (Video)

Američka vojska prvi put je upotrebila pomorske dronove u borbenim operacijama, uspješno napavši iransko postrojenje za održavanje podmornica i brodova u pomorskoj bazi Bandar Abas.

Izvor: X/@CENTCOM/printscreen

Snage američke Centralne komande (CENTCOM) izvele su juče napad na iransko postrojenje za održavanje podmornica i brodova, koristeći više površinskih dronova kamikaza.

Tri bespilotna plovila tipa "Korsar" (Corsair) pogodila su luku u okviru pomorske baze Bandar Abas. Ovaj događaj predstavlja prekretnicu, s obzirom na to da je ovo prvi put da su američke trupe upotrebile pomorske dronove u direktnim borbenim operacijama.

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea…pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM)July 13, 2026

Kako se ističe, cilj sinoćnih udara bio je degradiranje vojnih kapaciteta Teherana, čime je značajno oslabljena sposobnost Irana da nastavi sa napadima na komercijalne brodove u regionu.