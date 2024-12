Vlada Srbije objavila dokumentaciju o padu nadstrešnice u Novom Sadu, Transparensi tvrdi da nije kompletna

Vlada Srbije saopštila je danas da je na sajtu Vlade objavljeno svih 195 dokumenata koja se odnose na obrušavanje nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

U saopštenju se navodi da su objavljena sva dokumenta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, koja se tiču mogućeg izvršenja krivičnog djela povodom obrušavanja nadstrešnice na novosadskoj Željezničkoj stanici 1. novembra.

Dokumentima se može pristupiti na linku.

Vlada Srbije odlučila je juče da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture učini javno dostupnim sva dokumenta kojim raspolaže, a koja se odnose na moguće izvršenje krivičnog djela u vezi sa obrušavanjem nadstrešnice.

Prvi od objavljenih dokumenata, koji je objavljen juče, jeste izvještaj Revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije od 20. februara 2015. godine.

Riječ je o izvještaju o izvršenoj stručnoj kontroli projektnog zadatka za studiju opravdanosti sa idejnim projektom za modernizaciju željezničke pruge Beograd - Subotica - granica /Kelebija/.

Na sjednici održanoj 19. februara 2015. godine Reviziona komisija razmotrila je dostavljeni projektni zadatak za studiju opravdanosti sa idejnim projektom i odlučila da se može pristupiti njihovoj izradi.

Prilikom pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, 1. novembra, poginulo je 14 ljudi, a troje je teško povrijeđeno, od kojih je jedno potom preminulo u bolnici.

Transparency Srbija: Objavljena dokumentacija je nepotpuna

"Već iz same formulacije Vladine odluke se može naslutiti nepotpunost dokumentacije. Naime, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je naloženo da učini javno dostupnim sva dokumenta koja tom ministarstvu 'stoje na raspolaganju' i koja se 'tiču mogućeg izvršenja krivičnog djela usljed obrušavanja nadstrešnice na staničnoj zgradi u Novom Sadu, dana 1. novembra 2024. godine'. Drugim riječima, neće biti objavljena ona dokumenta koja iz bilo kog razloga ovo ministarstvo ne posjeduje (mada bi možda trebalo da ih ima), kao ni ona za koja ministarstvo ne smatra da stoje u vezi sa mogućim izvršenjem krivičnih djela, stoji u saopštenju Transparensija Srbija.

Usljed toga, na sajtu Vlade, među 195 dokumenata, nisu objavljeni neki koji se tiču finansiranja i ugovaranja posla rekonstrukcije novosadske željezničke stanice. Upadljivo nedostaje ugovor koji su Vlada Srbije i Infrastrukture željeznice Srbije zaključile sa konzorcijumom "Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd" 28. maja 2018. za cjelokupne radove od Novog Sada do Kelebije. Kao što je Transparentnost Srbija svojevremeno ukazala nakon neosnovanih tvrdnji o tome da se dokumenti ne mogu objavljivati bez saglasnosti kineske strane, ovaj ugovor to ne predviđa. Ministarstvo građevinarstva je u maju 2021. dostavilo Transparentnosti ugovor za ovaj i brojne druge projekte, ali je potom promenilo svoju praksu, navode.

Cijelo saopštenje možete pročitati OVDJE.

