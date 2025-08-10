logo
Grade novu autobusku stanicu reciklažom: 165 tona čeličnih konstrukcija biće demontirano bez oštećenja

Grade novu autobusku stanicu reciklažom: 165 tona čeličnih konstrukcija biće demontirano bez oštećenja

0

Radovi će trajati oko tri mjeseca i predstavljaju prvi korak u realizaciji novog centralnog terminala za međunarodne autobuse u Beču.

Grade novu autobusku stanicu reciklažom: 165 tona čeličnih konstrukcija biće demontirano bez oštećenja Izvor: Shutterstock

Bečki okrug Leopoldštat (Leopoldstadt) započinje novo poglavlje u razvoju grada - uoči izgradnje novog terminala za međunarodne autobuse, stara sportska dvorana neće biti klasično srušena, već će biti demontirana.

Na taj način se omogućava maksimalna ponovna upotreba materijala, što je još jedan važan korak ka ekološki i resursno održivom urbanom razvoju, prenijela je Kancelarija Grada Beča u Beogradu.

Cilj je da veliki dio građevinskih elemenata i materijala bude ponovo upotrebljen, čime se aktivno doprinosi smanjenju emisije CO2 i otpada.

Radovi će trajati oko tri mjeseca i predstavljaju prvi korak u realizaciji novog centralnog terminala za međunarodne autobuse.

Poseban fokus stavljen je na pažljivo rastavljanje i očuvanje građevinskih elemenata koji se mogu ponovo koristiti. Oko 165 tona čeličnih konstrukcija biće demontirano bez oštećenja.

Paralelno sa demontažom građevinskih elemenata, sprovodi se prerada mineralnih građevinskih ostataka direktno na gradilištu. Cilj je dobijanje visokokvalitetnog recikliranog materijala za buduće građevinske radove: više od 3.000 tona šuta od betona, cigle i asfalta biće na licu mesta odvojeno i pripremljeno za ponovnu upotrebu.

Rezultat je znatno manje transporta, niža emisija gasova i manje opterećenje deponija, navedeno je u saopštenju.

(EUpravo zato/Kancelarija Grada Beča u Beogradu)

