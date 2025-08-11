Prognoza: Još jedan vreo dan, temperature na jugu i iznad 40 stepeni!

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme.

Izvor: Shutterstock

Na jugu će biti vjetrovito i vrlo vruće. U ostalim predjelima temperatura vazduha biće nekoliko stepeni niža, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura iznosiće od 32 do 37, na jugu oko i malo iznad 40 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova. Na jugu umjerena do jaka bura.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, sa mogućim odronima na dionicama u usjecima, a vozačima se savjetuje da zbog visoke dnevne temperature duža putovanja planiraju rano ujutro ili kasno poslije podne, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na putevima Gradiška-Čatrnja, Prijedor jedan - Kozarac, Dobro Polje - Miljevina, Dragotinja-Prijedor, Orlovača-Trnopolje, Donja Bukovica - Vršani, Vršani-Bijeljina, Srbac-Derventa, Prijedor-Kozarac-Lamovita, Crkvina - Modriča jedan, Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/, Rudanka-Doboj, Gradiška - Nova Topola - Klašnice, Klašnice jedan - Nova Topola, Gradiška - Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Saobraćaj se odvija usporeno na putevima Bijeljina-Šepak kroz naselje Janja, Laktaši-Klašnice, u mjestu Jakupovci, Granični prelaz Gradiška-Kruškik-Čatrnja,

Od 12.00 do 16.00 časova, radi izvođenja bušačko-minerskih radova izvršiće se privremena obustava saobraćaja na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, kao i na putu Ustiprača - Novo Goražde od 8.00 do 15.00 časova.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, a u funkciji su alternativni putni pravci.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na devetom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, zabranjen je saobraćaj, a zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na putu Mačkovac-Piperi zabranjen je saobraćaj za sva vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, te na dionici regionalnog puta Piperi-Glavičice, a za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na putu Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku broj 238 na putu Klašnice dva - Šargovac u mjestu Trn, a na mostu Kralja Aleksandra u opštini Rudo zabranjen je saobraćaj za motorna vozila preko 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

Na putu Brod na Drini - Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U FBiH sanacioni radovi su aktuelni na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor /Mirci/, Zenica-Žepče /Topčić Polje/, Ustikolina-Goražde /Mravinjac/, Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ. Na putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone.

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Zupci, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

U Funkciji je i Granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 časova i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.