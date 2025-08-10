Novi detalji obračuna u Tetovu: Među povrijeđenima maloljetnica i slučajni prolaznik (VIDEO)

U Kliničku bolnicu Tetovo prebačene su tri osobe sa povredama, među kojima i jedna maloljetna devojka iz Tetova sa ranom od vatrenog oružja, koja je zadržana na posmatranju.

U Tetovu se danas dogodilo brutalna pucnjava u kojoj je ubijena jedna osoba, a šest je ranjeno. Ubijena osoba zatečena je u vozilu marke "golf", koje je izrešetano hicima, najverovatnije iz automatskog oružja.

Policija je brzo stigla na lice mesta i blokirala čitavo područje. Među ranjenima je i maloljetno lice, a svi su hitno transportovani u bolnicu u Tetovu, a dvoje su prebačeni dalje za Skoplje.

Kako je navedeno iz policije, došlo je do sukoba dvije grupe, koje su pucale jedna na drugu iz vozila. Prijava o pucnjaviprimljena u 12.30 časova.

"Pucnjava se dogodila na raskrsnici ulice Ilinden i Blagoja Toška. Tu je došlo do razmene vatre između ljudi koji su bili u dva vozila. Tokom pucnjave je došlo i do saobraćajne nesreće, nakon čega su se oba vozila udaljila sa mesta zločina u nepoznatom pravcu", naveli su iz policije.

Očevidci su navodno vidjeli da se vozilo marke "ford fiesta" tetovskih oznaka udaljava u pravcu puta "113".

"Prilikom provjere ustanovljeno je da se radi o odjavljenim tablicama sa istog vozila, u vlasništvu lica E.M. (19) iz sela Gajre kod Tetova. Tokom preduzimanja mjera, na raskrsnici Ulice Blagoja Toska i ulice 107 pronađen je putnički automobil volkswagen golf sa tetovskim tablicama, u vlasništvu F.R. (46) iz Tetova. U unutrašnjosti vozila pronađena je mrtva osoba sa povredama od vatrenog oružja", naveli su iz policije.

Kako ističu iz policije, u Kliničku bolnicu Tetovo prebačene su tri osobe sa povredama, među kojima i jedna maloljetna devojka iz Tetova sa ranom od vatrenog oružja, koja je zadržana na posmatranju.

"Dvije druge osobe, O.O. (34) i R.T., sa povredama od vatrenog oružja, kao hitni slučajevi prebačene su u Klinički centar Majka Tereza u Skoplju", naveli su.

U razmjeni vatre povrijeđen je i pešak A.S. (60) iz Tetova, koji je bio slučajni prolaznik, a koji je prebačen u Skoplje.

