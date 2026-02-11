Jagland pod lupom policije: Savjet Evrope mu ukinuo diplomatski imunitet zbog afere Epstin

Savjet Evrope saopštio je da je pristao da ukine diplomatski imunitet svom bivšem generalnom sekretaru iz Norveške Torbjernu Jaglandu da bi policija mogla da istraži njegove veze sa osuđenim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Izvor: Shutterstock

Da bi policijska istraga mogla da se obavi, neophodno je da se Jaglandu ukinet imunitet, a norveško Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je zatražilo od 46 članica Komiteta ministara Savjeta Evrope da to učine.

Jagland je bio generalni sekretar Savjeta Evrope od 2009. do 2019. godine.

Njegov advokat Anders Brosvit rekao je da je odluka o ukidanju imuniteta očekivana i da će Jagland sarađivati sa istragom da bi se sva pitanja razjasnila.

Norveška policija pokrenula je istragu protiv Jaglanda, bivšeg premijera i ministra spoljnih poslova, kao i nekadašnjeg predsjednika Komiteta za Nobelovu nagradu za mir, zbog sumnje na tešku korupciju.

Odluka o istrazi zasnovana je na informacijama otkrivenim u objavljenim dokumentima vezanim za Epstina, koji je preminuo u zatvoru 2019. godine.

(Srna)