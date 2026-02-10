logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Objavljen dosad neviđeni snimak iz zatvora: Pogledajte trenutak kada je pronađeno tijelo Džefrija Epstina (Video)

Objavljen dosad neviđeni snimak iz zatvora: Pogledajte trenutak kada je pronađeno tijelo Džefrija Epstina (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Britanski Telegraf objavio je do sada neviđeni snimak sa nadzorne kamere koji prikazuje trenutak kada su zatvorski čuvari pronašli tijelo Džefrija Epstina u njegovoj ćeliji u njujorškom Metropolitanskom popravnom centru.

Snimak pronalaska tijela Džefrija Epstina Izvor: X/@Telegraph/printscreen

Britanski Telegraf objavio je do sada neviđeni snimak sa jedne nadzorne kamere, koji prikazuje trenutak kada su zatvorski čuvari pronašli tijelo Džefrija Epstina u njegovoj ćeliji 10. avgusta 2019. godine. Finansijer je u tom trenutku bio pritvoren u njujorškom Metropolitanskom popravnom centru, pod optužbom za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Okolnosti Epstinove smrti, zvanično proglašene samoubistvom, kao i njegove veze sa brojnim moćnim i poznatim ličnostima, uključujući predsjednike, medijske mogule i članove kraljevske porodice, podstakle su brojne teorije zavjere prema kojima je zapravo ubijen. Do sada, video snimak pronalaska tijela nikada nije javno objavljen.

Šta se vidi na snimku?

Telegraf je pronašao video među tri miliona deklasifikovanih dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD. Snimak prikazuje kako u 6:30 ujutru zatvorski čuvar prilazi šalteru obezbjeđenja na izolovanom odjeljenju gdje se nalazila Epstinova ćelija.

Oko deset sekundi kasnije, čuvar kreće prema ćeliji u kojoj je tijelo pronađeno. Nešto više od minuta kasnije, jedan stražar se užurbano kreće između pulta i ćelije, a zatim mu se pridružuju još dvojica. Epstinova smrt je zvanično proglašena u 6:39.

Zvanična verzija i nove sumnje

Prema zvaničnoj verziji FBI-ja, Epstin je sebi oduzeo život, što je potvrđeno obdukcijom obavljenom devet dana nakon njegove smrti. Istražitelji su takođe tvrdili da između trenutka kada je Epstin bio zaključan u ćeliji u 22:40 9. avgusta i trenutka kada je njegovo tijelo pronađeno oko 6:30 sljedećeg jutra, "niko nije ulazio na spratove posebno odjeljenja" gdje je bio smješten.

Međutim, tu tvrdnju dovode u pitanje drugi novootkriveni snimci iz Epstinovih spisa, na kojima se vidi narandžasti lik kako se penje stepenicama do svoje ćelije u 22:39.

Različita tumačenja snimka

Kancelarija glavnog inspektora Ministarstva pravde i FBI su različito protumačili sporni video. U izvještaju FBI-ja, zamućena figura je opisana kao "moguće zatvorenik". Generalni inspektor je, s druge strane, napomenuo da je u pitanju bio čuvar koji je nosio narandžastu "posteljinu ili donji veš" i u konačnom izvještaju ga je nazvao "neidentifikovanim pravosudnim službenikom".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džefri Epstin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ