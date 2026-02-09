Epstinova "desna ruka": Traži Trampovo pomilovanje, dok ćuti pred Kongresom

Gilejn Maksvel izdržava 20 godina zatvorske kazne zbog trgovine ljudima povezane sa Džefrijem Epstinom i traži pomilovanje od Trampa.

GilejnMaksvel, osuđena saradnica se**ualnog prestupnika Džefrija Epstina, namjerava da se pozove na svoje pravo na ćutanje tokom ispitivanja pred Odborom za nadzor Zastupničkog doma američkog Kongresa, potvrdio je njen advokat. Očekuje se da će se Maksvel pojaviti digitalnim pute, na zatvorenom saslušanju iz zatvora u Teksasu, gdje izdržava 20-godišnju kaznu zbog trgovine ljudima u svrhu se**ualnog iskorištavanja.

Pozivanje na Peti amandman

"Mogu da potvrdim da će se pozvati na Peti amandman", izjavio je Maksvelin advokat David Oskar Markus.

Umjesto toga, Maksvel će pročitati "pripremljenu izjavu na početku saslušanja", rekao je demokratski zastupnik Ro Kana.

Maksvel je osuđena 2021. godine zbog svoje uloge u vrbovanju maloljetnih djevojaka za Epstina, svog bivšeg dečka. Epstin je preminuo u zatvoru 2019. godine. Maksvel traži pomilovanje od Trampa i optužena je za laganje saveznim zvaničnicima.

Planirana pitanja o Trampu i saradnicima

U pismu upućenom predsjedniku Odbora za nadzor, republikancu Džejmsu Komeru, Kana je naveo kako planira da pita Maksvel o sudskom dokumentu koji je podnijela prošle godine, a u kojem se navode "četiri imenovana saučesnika" i 25 drugih osoba koje nisu bile optužene u okviru Epstinove istrage.

Takođe je planira pitati o njenoj i "društvenoj vezi" pokojnog finansijera sa Donaldom Trampom i da li je američki predsjednik ikada razgovarao o mogućem pomilovanju za Maksvel sa njenim odbrambenim timom.

Tramp je dosljedno negirao bilo kakve nepravilnosti u vezi sa Epstinom, sa kojim, kako kaže, nije imao kontakt prije nekoliko decenija, i nije optužen ni za kakve zločine od strane Epstinovih žrtava.

Objavljivanje miliona stranica dokumenata

Kana je rekao da se Maksvelina odluka da ne odgovara na pitanja "čini nedoslednom sa njenim prethodnim ponašanjem, budući da se nije pozvala na Peti amandman kada se prethodno sastala sa zamjenikom državnog tužioca Todom Blančeom kako bi razgovarala o suštinski sličnoj temi".

Prema transkriptu tog sastanka iz jula prošle godine, Maksvel je rekla Blanču, koji je prethodno radio kao Trampov lični advokat, da nije svjedočila nikakvom neprimjerenom ponašanju Donalda Trampa ili bivšeg američkog predsjednika Billa Klintona, te da navodni Epstinov "spisak klijenata" ne postoji.

Današnje saslušanje prvobitno je bilo zakazano za prošli avgust, ali ga je Komer odložio na zahtjev Maksvelinih advokata kako bi se čekala odluka Vrhovnog suda vezana za njen slučaj.

Svedočenje se odvija u trenutku kada je Ministarstvo pravde SAD-a objavilo milione stranica novih dokumenata iz svoje istrage o osramoćenom finansijeru, nakon što je prošle godine Kongres donio zakon koji nalaže njihovo objavljivanje.

Članovima Kongresa biće dopušteno da pregledaju neredigovane verzije gotovo tri miliona stranica lično u Ministarstvu pravde počev od ponedjeljka, izvjestio je CBS.. Skupina Epstinovih žrtava objavila je video pozivajući na dalju transparentnost oko redigovanih i određenih neobjavljenih dokumenata.

Blanč je odbacio sve optužbe za zataškavanje, rekavši ranije da nije tačna ideja o "skrivenim informacijama o muškarcima za koje znamo", a koje Ministarstvo pravde odlučuje da ne goni.