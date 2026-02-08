Objavljen snimak Gilejn Maksvel u zatvorskoj ćeliji: Ovako Epstinova pomoćnica provodi dane

Riječ je o arhivskom materijalu iz 2020. godine

Izvor: Screenshot

Na društvenim mrežama posljednjih dana ponovo se širi video-snimak žene u zatvorskoj ćeliji, uz tvrdnje da je riječ o "novim" ili "tajno objavljenim" snimcima saradnice Džefrija Epstina. Međutim, provjera dostupnih informacija pokazuje da se radi o arhivskom nadzornom snimku Gilejn Maksvel, koji je već ranije bio dostupan javnosti.

Kako navode relevantni međunarodni mediji, snimak potiče iz Metropolitan Detention Centra u Bruklinu, gdje je Gilejn Maksvel bila pritvorena tokom 2020. godine, prije izricanja presude. Video je dio zvanične zatvorske dokumentacije, a u javnost je dospio u okviru sudskih postupaka i objave dokumenata povezanih sa slučajem Džefrija Epstina.

Na snimku se vidi Maksvel kako boravi u ćeliji, bez ikakvih indicija o incidentima ili vanrednim okolnostima. Stručnjaci i mediji ističu da video ne predstavlja novo otkriće, niti dokaz bilo kakvih dodatnih krivičnih djela, već isključivo ilustraciju uslova u kojima je bila smještena tokom pritvora.

Gilejn Maksvel je u decembru 2021. godine proglašena krivom za ulogu u seksualnoj trgovini maloljetnicama, a u junu 2022. osuđena je na 20 godina zatvora. Trenutno izdržava kaznu u saveznom zatvorskom sistemu Sjedinjenih Američkih Država.

Iz više medijskih izvještaja proizlazi da se viralno dijeljenje snimka na društvenim mrežama često odvija bez konteksta, što dovodi do pogrešnog uvjerenja da je riječ o novim ili skrivenim materijalima. Nadležni izvori naglašavaju da u ovom slučaju nema novih činjenica koje bi mijenjale poznate okolnosti procesa protiv Maksvel.

Novinari i analitičari upozoravaju da se u slučaju tema visokog javnog interesa, poput Epstinovog slučaja, arhivski sadržaji često recikliraju i plasiraju kao aktuelni, što dodatno doprinosi širenju dezinformacija.