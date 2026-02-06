Oštra poruka Netanjahua: Epstin nije bio naš agent, Barak je radio protiv Izraela

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da osuđeni seksualni prestupnik i pedofil Džefri Epstin nije radio za Izrael.

Izvor: Youtube/ IsraeliPM

Netanjahu je rekao da je Epstin bio prijatelj sa bivšim premijerom Ehudom Barakom koji je "radio protiv države".

"Neobično blizak odnos Džefrija Epstina sa Ehudom Barakom ne ukazuje da je Epstin radio za Izrael, već suprotno", napisao je Netanjahu na mreži "Iks".

On je optužio Baraka da nikada nije prebolio poraz na izborima "prije više od dvije decenije" i da zbog toga "godinama opsesivno pokušava da sabotira izraelsku demokratiju radeći sa anticionističkom radikalnom ljevicom kako bi, bez uspjeha, zbacio izabranu izraelsku vlast".

"Barakova `lična fiksacija` tjera ga da javno i tajno radi protiv vlasti Izraela, između ostalog kroz `podsticanje masovnih protesta, izazivanje nereda i stvaranje lažnih medijskih narativa`", rekao je Netanjahu.

Epstin je umro u njujorškom pritvoru u avgustu 2019, dok je čekao suđenje po optužbama za podvođenje maloljetnica i seksualno zlostavljanje. Dokumenti na osnovu kojih je pokrenut proces otkrili su njegovo poznanstvo sa bivšim premijerom Izraela Ehudom Barakom.

Epstin i Barak su se upoznali 2003. i zajedno pokrenuli biznis izvoza izraelskih programa za sajber ratovanje. Barak je u više navrata prespavao u Epstinovoj vili.

Jedna od Epstinovih žrtava, Virdžinija Žufre, optužila je Baraka da ju je napastvovao, što je Barak osporavao. Žufreova je izvršila samoubistvo u aprilu 2025. godine.

(Srna)