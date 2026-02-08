logo
Dalaj lama se pojavljuje u Epstinovim dosijeima 154 puta? Oglasila se kancelarija budističkog vođe

Dalaj lama se pojavljuje u Epstinovim dosijeima 154 puta? Oglasila se kancelarija budističkog vođe

Autor Mihajlo Sfera
0

Kancelarija dalaj lame saopštila je da budistički vođa nikada nije upoznao Džefrija Epstina, uprkos tvrdnjama kineskih medija.

Dalaj lama u Epstinovim fajlovima Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian/Dalai Lama

IZ kancelarije 14. dalaj lame (pravo ime Tenzin Gjaso) danas je saopšteno da prognani budistički duhovni vođa, koji se pominje u Epstinovim dosijeima, "nikada nije sreo" Džefrija Epstina, nakon što su ga kineski mediji povezali sa američkim seksualnim prestupnikom.

Pretraga miliona dokumenata iz Epstinovih dosijea, koju je objavilo američko Ministarstvo pravde, a pregledao AFP, otkrila je da se dalaj lamin ime u njima pojavljuje 154 puta, ali nema spomena ni naznake susreta između njega i Epstina.

Pre tri dana kineski državni medij China Global Television Network (CGTN) objavio je da se dalaj lamino ime u Epstinovim dosijeima pojavljuje najmanje 169 puta. Prema CGTN-u, u mejlu iz 2012. pošiljaoca čije je ime skriveno, određenoj osobi se predlaže da prisustvuje događaju na ostrvu "na kojem će biti i Dalaj Lama".

"Možemo nedvosmisleno potvrditi da Njegova svetost nikada nije upoznala Džefrija Epstina", navodi se u saopštenju iz kancelarije dalaj lame na X-u.

"Neki nedavni medijski izvještaji i objave na društvenim mrežama pokušavaju da povežu Njegovu svetost dalaj lamu sa Džefrijem Epstinom. Možemo nedvosmisleno potvrditi da Njegova svetost nikada nije upoznala Epstina i nikada nikoga nije ovlastila da se sastane ili komunicira sa njim u njegovo ime", dodaje se u priopštenju.

Samo pominjanje imena određenog pojedinca u Epstinovim dosijeima ne implicira da je ta osoba počinila bilo kakav prekršaj. Podsjećamo, Džefri Epstin je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji 2019. godine, nakon što je optužen za trgovinu maloljetnicima koje je seksualno iskorišćavao.

Danas živi u egzilu na sjeveru Indije

Kina, koja tvrdi da je Tibet dio svoje teritorije, osuđuje budističkog vođu koji je život posvetio kampanji za veću tibetansku autonomiju. Kineske vlasti nazivaju ga buntovnikom i separatistom. Devetdesetogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir, dalaj lama, imao je samo 23 godine kada je pobjegao iz tibetanske prestonice Lhase.

Strahovao je za život nakon što su kineske trupe ugušile ustanak 1959. godine. Nikada se nije vratio i danas živi u egzilu na sjeveru Indije. Ima milione poklonika i sljedbenika širom svijeta, među kojima su i brojne poznate ličnosti. 

Dalaj Lama Džefri Epstin

