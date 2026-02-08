Procurila slika Epstina sa tajne večere sa brojnim milijarderima: Okačio je na zid i hvalio se svima

Pojavila se slika sa večere kod Epstina na kojoj su bili Mark Cukerberg i Ilon Mask.

Izvor: Department of Justice

Američko Ministarstvo pravdo objavilo je u petak 30. januara više od tri miliona novih spisa o osuđenom sek**alnom predatoru Džefriju Epstinu koji je preminuo u zatvoru 2019. godine. Na fotografiji koja je privukla posebnu pažnju vide se na večeri Ilon Mask, osnivač i vlasnike "Tesle" i Mark Cukerberg, osnivač "Fejsbuka", piše britanski list "Dejli Mejl".

Večeri je prisustvovao i suosnivač "Paypal-a" Piter Til. Međutim, na fotografiji se on ne vidi.

Epstajn je, prema navodima britanskog lista, ovu fotografiju poslao sam sebi 3. avgusta 2015. godine. Večera je organizovana dan ranije, 2. avgusta, kada se on pohvalio da se "pridružio tehnološkim titanima na večeri".

Epstin je napravio sliku i držao je uramljenu u stanu na Menhetnu. On je poslao mejl 20. avgusta 2015. godine, 18 dana nakon ove večeri, milijarderu Tomu Prikeru i opisao ju je kao "divlju".