"Samo ona zna cijelu priču, neće se svima svidjeti": Maksvel spremna da otkrije Epstinove tajne

Gislen Maksvel, koja je ćutala pred Kongresom, spremna je da otkrije istinu o Trampu i Klintonu, ali samo uz pomilovanje. Njena priča je ključna.

Gilen Maksvel, osuđena za trgovinu maloletnicama u svrhu se**ualnog iskorišćavanja, spremna je da da "potpunu i iskrenu" ispovijest u zamjenu za pomilovanje od predsjednika Donalda Trampa, poručio je njen advokat.

Dejvid Oskar Markus tvrdi da bi Maksvel svjedočila kako ni Tramp ni bivši predsednik Bil Klinton nisu počinili nikakve nepravilnosti u svojim odnosima sa Džefrijem Epstinom. Demokrate, s druge strane, smatraju da je "sasvim jasno" kako Maksvel ovim potezom lobira kod Trampa da joj ukine 20-godišnju zatvorsku kaznu izrečenu 2021. godine.

"Spremna je da govori iskreno"

Iako je Maksvel danas iskoristila svoje pravo na ćutanje tokom ispitivanja pred američkim Kongresom, njen advokat Markus naglasio je njenu spremnost da progovori pod jednim uslovom.

"Maksvel je spremna da govori potpuno i iskreno ako joj predsjednik Tramp odobri pomilovanje", izjavio je.

"Samo ona može da pruži potpunu priču. Nekima se možda neće dopasti ono što čuju, ali istina je važna. Na primjer, i predsjednik Tramp i predsjednik Klinton nevini su u pogledu bilo kakvih nepravilnosti. Samo gospođa Maksvel može da objasni zašto, a javnost ima pravo na to objašnjenje", dodao je advokat.

"Ćutanjem pokušava da kupi pomilovanje"

Nakon saslušanja Gilen Maksvel iza zatvorenih vrata usledile su oštre reakcije. Melani Stensberi, demokratska poslanica iz Nju Meksika koja je prisustvovala sjednici, izjavila je novinarima kako vjeruje da se Maksvel nadala da će ćutanjem ishoditi Trampovu naklonost, prenosi Index.

"Vrlo je jasno da je iskoristila ovu priliku ne samo da lobira za pomilovanje, što već i čini, već i da pošalje direktnu poruku za koju se nada da će je prisutni preneti predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, a to je da se njeno ćutanje može kupiti pomilovanjem.Sasvim je jasno da je to poruka koju pokušava da pošalje direktno samom Donaldu Trampu", zaključila je Stensberi.

Donald Tramp je poznavao Džefrija Epstina, ali tvrdi da se sa pokojnim finansijerom razišao mnogo prije njegove smrti u zatvoru i uvijek je negirao bilo kakvu umiješanost u Epstinovim zločinima.