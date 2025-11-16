logo
Trka sa vremenom za dva života: Helikopterom MUP-a hitno prevezena trudnica (22) iz Trebinja u Banjaluku

Trka sa vremenom za dva života: Helikopterom MUP-a hitno prevezena trudnica (22) iz Trebinja u Banjaluku

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a RS danas su realizovali hitan medicinski transport. Uspješno je prevezena dvadesetdvogodišnja DŽ.M. u 24. nedjelji trudnoće, iz Opšte bolnice Trebinje u UKC u Banjaluci, na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ovo je ujedno 97. vazdušna medicinska evakuacija realizovana u tekućoj godini. Ovim brojem je već sada oboren rekord svih prethodnih godina.

Načelnik Uprave za vazduhopolovstvo Boban Kusturić izjavio je Srni da piloti i medicinski timovi MUP-a rade pod pritiskom vremena, sa ciljem da pruže pomoć pacijentima kojima je to najpotrebnije.

U prosjeku, jedan pacijent bude prebačen na viši nivo zdravstvene zaštite zahvaljujući letačkom i medicinskom osoblju MUP-a svaka tri dana. Najveći broj evakuacija i dalje se odvija u Hercegovini.

MUP RS helikopter trudnica

