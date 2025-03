Smiju li trudnice da piju pivo? Mnogi ovo piće smatraju bezazlenim, ali evo šta je istina

Neki misle da je pivo sasvim bezbjedno i čak dobro za trudnice, a evo šta je istina, da li smiju da ga piju.

Izvor: Shutterstock

Vjerovatno ste i vi barem jednom u trudnoći od okoline čuli savjet: "Hajde, popij jednu čašu piva, neće ti ništa biti", a neki vas čak ubjeđuju i da je pivo dobro za proizvodnju mlijeka. Iako većina ljudi zna da se alkohol ne preporučuje u trudnoći čak ni u najmanjim količinama, neki pivo ipak smatraju bezazlenim.

Istina je da ovo piće sadrži i neke vitamine i minerale – vitamine B, H, K, kalijum, fosfor, magnezijum itd., ono što ga čini nebezbjednim za trudnice je alkohol.

O mogućem efektu alkohola na fetus odnosno fetalnom alkoholnom sindromu zna se još od 1968. godine. Alkohol može da ošteti centralni nervni sistem, mišićno-koštani sistem te da dovede do kašnjenja u psihomotornom razvoju, rastu ili da dovede do nekih patogenih promjena. Stvar je u tome da alkohol koji buduća majka unese u organizam stiže do bebe kroz placentu, može da naruši metaboličke procese u fetusu, DNK sintezu i dovede do patoloških promjena koje rezultiraju problemima u razvoju, prenosi parents.ru.

Važno je napomenuti da štetnosti piva u trudnoći doprinosi i hrom koji se nalazi u pivskom kvascu, kobalt koji se koristi kao stabilizator pjene i konzervansi koji se dodaju mnogim brendovima piva. Dakle, ni ispijanje bezalkoholnog piva tokom trudnoće nije sasvim bezbjedno za zdravlje bebe.

A kada je riječ o alkoholnom pivu u trudnoći, ono što treba da znate je da ne postoji bezbjedna količina alkohola za buduće mame, te je najsigurnije da ga ne unosite uopšte.

(Yumama/Mondo)