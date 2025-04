Koliko često treba krečiti stan? Evo kada boja prestaje da štiti i postaje štetna i kako da provjerite zidove

Saznajte koliko često treba krečiti svaku prostoriju u stanu i kada boja postaje opasna po zdravlje – savjeti stručnjaka za bezbjedan i lijep dom.

Stručnjaci otkrivaju koliko često treba krečiti stan, a to je u prosjeku na svake 3 do 5 godina, u zavisnosti od prostorije i uslova u kojima živite. Kuhinja i kupatilo zahtjevaju češće osvježavanje, na svake 2 do 3 godine, dok spavaća i dnevna soba mogu biti krečene rjeđe. Redovno krečenje ne samo da čuva estetiku doma, već sprečava nakupljanje prašine, buđi i alergena.