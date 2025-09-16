Addiko Bank Banja Luka potvrdila Employer Partner sertifikat i pozicionirala se iznad benchmark-a

Addiko Bank Banja Luka ispunila sve zahtjeve prestižnog Employer Partner sertifikat i potvrdila svoju izvrsnost u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima.

Ovo priznanje dodjeljuje SELECTIO Grupa na osnovu sveobuhvatne procjene organizacija koje svojim strateškim pristupom zaposlenima, razvoju ljudi i organizacijskoj kulturi postavljaju visoke standarde na savremenom tržištu rada. Addiko Bank Banja Luka je treću godinu zaredom potvrdila poziciju među najnaprednijim organizacijama koje ulažu u razvoj i kvalitet praksi u upravljanju ljudskim potencijalima i korporativnom kulturom, ali i po prvi put se našla iznad benchmarka Employer Partnera.

„Čestitamo Addiko banci Banja Luka na potvrđivanju Employer Partner certifikata. Ovim priznanjem zauzimaju mjesto među kompanijama koje dugoročno ulažu u kvalitetu radnih mjesta i zadovoljstvo zaposlenika. Ulaganjem u svoj HR sustav jasno pokazuju da je rad s ljudima u Addiko banci strateški prioritet, a vjerujem da će i u idućem razdoblju nastaviti dodatno jačati svoju poziciju privlačnog poslodavca“, izjavila je Lara Šubić Šuša, voditeljica Employer Partner projekta iz SELECTIO Grupe.

Addiko Bank Banja Luka provodi sistematičan pristup upravljanju ljudskim potencijalima kroz jasno definisanu dugoročnu strategiju, razvijen sistem upravljanja učinkom i redovne ankete zadovoljstva zaposlenih koje oblikuju dalje akcijske planove. Strateški pristup upravljanju promjenama, zasnovan na analizi trendova i benchmarkingu, takođe prati kontinuirani razvoj liderskih kompetencija potrebnih za vođenje kroz transformacije.

Posebno se ističu kvalitetni procesi privlačenja i zapošljavanja kandidata, uvođenja u posao te kontinuiranog razvoja zaposlenih. Time banka dodatno učvršćuje svoju poziciju među organizacijama koje strateški ulažu u ljude i njihovo dugoročno zadovoljstvo. Snažni interni procesi i pravila rada kreirani su prema najvišim standardima - od zapošljavanja i profesionalnog razvoja do dugoročnog zadržavanja talenata.

„Employer Partner sertifikat i izvanredni rezultati koje smo ostvarili i ove godine predstavljaju snažnu potvrdu da dosljedno gradimo i njegujemo kulturu koja istinski stavlja ljude u središte svih naših aktivnosti. Ovaj uspjeh je rezultat višegodišnjeg predanog rada i strateškog pristupa zasnovanog na transparentnosti, otvorenoj komunikaciji i kontinuiranom razvoju. Naš razvoj ljudi i korporativna kultura ne samo da ispunjavaju, već nadmašuju prosjeke u kategoriji Employer Partnera, što nas dodatno osnažuje i inspiriše da ostanemo prvi izbor – kako našim zaposlenima, tako i talentima na tržištu rada“, izjavila je Rada Stanetić, direktorica Odjela Uprave, razvoja ljudi i korporativne kulture.

Employer Partner sertifikat predstavlja prestižno priznanje koje potvrđuje izvrsnost u upravljanju ljudskim potencijalima, čime se ističe kontinuirano ulaganje, modernizacija i unapređenje iskustva zaposlenih na regionalnom tržištu.

