Addiko banka osvojila priznanje Zlatni BAM za postignuti kvalitet u digitalizaciji bankarskih usluga

Priznanje za postignut kvalitet u digitalizaciji bankarskih usluga na tradicionalnoj dodjeli najprestižnije godišnje nagrade u sektoru bankarstva u Bosni i Hercegovini „Zlatni BAM“, održanoj u Sarajevu, uručeno je Addiko banci a.d. Banja Luka i Addiko banci d.d. Sarajevo

Izvor: Addiko banka/Promo

Finansijsko-poslovni magazin Banke & Biznis, nagradu „Zlatni BAM“ dodjeljuje već 23 godine prepoznajući izvanredne poslovne rezultate banaka na domaćem tržištu Bosne i Hercegovine.

Ovim priznanjem, koje je ocijenio Stručni žiri na osnovu aplikacija koje su banke podnijele, potvrđeno je da su Addiko banka a.d. Banja Luka i Addiko banka d.d. Sarajevo postigle najbolje rezultate u digitalizaciji bankarskih usluga, postavljajući visoke standarde kvaliteta i tehnološkog napretka na tržištu Bosne i Hercegovine.

Digitalna strategija Addiko banke usmjerena je ka stvarnim potrebama građana i malih i srednjih preduzeća, s ciljem da se kontinuirano unapređuju usluge i oblikuje budućnost bankarstva. Iza svakog digitalnog rješenja stoji tim stručnjaka koji svakodnevno testira, usavršava i predlaže inovacije, netipični bankari koji vjeruju da bankarstvo može i treba da se mijenja.

U vremenu u kojem je promjena jedina konstanta, Addiko banka dosljedno pokazuje da ne čeka promjene, već ih aktivno donosi. Kroz strateški fokus na digitalne servise, klijentima Addiko banke ponuđeno je jednostavnije, brže i sigurnije bankarsko iskustvo, prilagođeno savremenom načinu života.

Izvor: Addiko banka/Promo

„Izuzetno nam je zadovoljstvo što je postignuti kvalitet u digitalizaciji bankarskih usluga prepoznat i nagrađen, jer to u potpunosti potvrđuje našu strategiju. Kao specijalistička banka, posvećeni smo kontinuiranom razvoju i implementaciji naprednih digitalnih rješenja koja našim klijentima donose jednostavnije, brže i sigurnije iskustvo. Zajedno sa kolegama iz drugih banaka, nastavljamo graditi sektor koji je sve bolji, hrabriji i otvoreniji za promjene. Vjerujem da ćemo u vremenu koje je pred nama prevazici trenutne izazove kada je digitalizacija u pitanju sto će bankama omogućiti da još sanžnije prate tehnološke trendove i odgovore na očekivanja savremenih korisnika. Ovu nagradu dugujemo našim zaposlenima, čija stručnost, posvećenost i svakodnevni doprinos čine temelj svih naših uspjeha“, izjavio je Slađan Stanić, predsjednik Uprave Addiko Bank Banja Luka koji je nagradu preuzeo u ime banke.

Priznanja su uručena na svečanoj gala večeri u sarajevskoj Vijećnici, gdje su se okupili predstavnici banaka, kao i brojni predstavnici udruženja, institucija i organizacija koje doprinose razvoju i podršci bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini.