Otvoren poziv za Addiko SME Akademiju, prvi put na regionalnom nivou

Addiko SME Akademija, koju Addiko Bank Banja Luka organizuje već četvrtu godinu zaredom, ove godine po prvi put dobija regionalni karakter okupljajući lidere preduzetništva iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore na jednom mjestu.

U prostorijama Addiko banke u Beogradu, sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenut je poziv privrednicima u BiH, Crnoj Gori i Srbiji i naglašen značaj pomenutog trening programa za jačanje sektora malih i srednjih preduzeća u Jugoistočnoj Evropi. Poziv za mala i srednja preduzeća je otvoren od 22. do 30. septembra 2025. godine. Zainteresovani se mogu prijaviti onlajn, putem linka na kome su dostupne detaljne informacije o programu.

SME Akademija nastala je kao inicijativa Addiko banke sa ciljem da osnaži mikro, mala i srednja preduzeća obučavajući njihove ključne predstavnike sa posebnim fokusom na učešće žena na rukovodećim pozicijama. Do sada smo edukovali preko 200 polaznika u Bosni i Hercegovini, a ove godine kreiran je neprofitni program edukacije i umrežavanja 70 odabranih preduzetnika, uz učešće uglednih predavača kroz pažljivo osmišljene radionice i mentorski pristup.

Tokom dva modula (od 23. do 25. oktobra na Jahorini, i od 13. do 15. novembra na Zlatiboru), obrađivaće se teme poput transformacije poslovanja, jačanja prodajnih timova i finansijskog planiranja, uvođenja vještačke inteligencije i strateških inovacija koje oblikuju budućnost biznisa. Pored renomiranih poslovnih eksperata, među predavačima će se naći i nekadašnji odbojkaški reprezentativac Srbije, Vanja Grbić, koji će učesnicima otkriti formulu šampionskog duha.

Program se realizuje uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koja učestvuje u projektu kao partner, koristeći sredstva Evropske unije, sa ciljem da se preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima pruži mogućnost jačanja sopstvenih kapaciteta.

„Ponosni smo što proširujemo naše partnerstvo sa Addiko bankom na akademijama za mala i srednja preduzeća u regionu, nastavljajući našu uspješnu postojeću saradnju u Bosni i Hercegovini i osnivajući nove akademije u Srbiji i Crnoj Gori. Ova inicijativa će dati važan doprinos razvoju i rastu malih i srednjih preduzeća na Zapadnom Balkanu. Obukom vlasnika i menadžera kroz praktične alate za planiranje održivog rasta, procesa nasljeđivanja i digitalne transformacije, Akademija će pomoći polaznicima u ove tri zemlje da njihovi biznisi očuvaju radna mjesta i ekonomsku stabilnost, budu inovativni i posluju moderno. Zahvalni smo Adikko banci što je zajedno sa EBRD-om investirala u budućnost ekonomija ovog regiona”, izjavio je Mateo Koanđeli, regionalni direktor za Zapadni Balkan EBRD.

„Partnerstvo sa EBRD predstavlja značajan korak u našoj posvećenosti osnaživanju malih i srednjih preduzeća u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Kroz Addiko SME Akademiju ulažemo u budućnost regionalnog preduzetništva – podržavajući inovacije, liderstvo i održiv rast tamo gdje je to najpotrebnije“, rekao je CEO Addiko Bank AG, Herbert Juranek.

„Posebno smo ponosni što je SME Akademija potekla upravo iz Banjaluke, gdje je prije četiri godine održana prva Akademija. Nakon toga, kroz uspješnu saradnju sa Addiko Bank Sarajevo, SME Akademija se razvijala tokom naredne dvije godine. Ova godina predstavlja prekretnicu jer prvi put izlazimo iz nacionalnih okvira i vjerujemo da ćemo na taj način omogućiti učesnicima da unaprijede svoje poslovanje, prošire mrežu kontakata i pronađu nove prilike za rast u regionu. Ovo je samo jedan od načina na koji se Addiko banka dosljedno pridržava visokih standarda održivog razvoja i doprinosi dugoročnom prosperitetu zajednica u kojima posluje“, izjavio je Slađan Stanić, predsednik uprave Addiko Bank Banja Luka.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka prve regionalne SME Akademije biće i radionica koju vodi zlatni olimpijski šampion Vanja Grbić, koji za učesnike priprema tajne uspjeha direktno sa terena: „Dati 100 odsto sebe na svakom terenu jedini je put da upoznamo sopstvene granice. Najteži protivnik nije onaj preko puta – to smo mi sami. Stoga se svakodnevno borimo da budemo makar djelić bolji, a upravo to je filozofija olimpijskog šampiona.“

Proces selekcije prijavljenih kandidata će obaviti stručni konsultanti i predavači koje će odabrati Addiko banka i EBRD. Na kraju obuke, učesnici će na svečanom događaju u organizaciji Addiko banke i EBRD dobiti sertifikate o završenoj edukaciji. Više informacija je dostupno na web stranici Addiko banke Banja Luka.

