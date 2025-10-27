Addiko Banka Banja Luka nagrađuje klijente povodom devetog rođendana

Naš rođendan, vaš razlog za slavlje

Izvor: Addiko banka/Promo

Bez obzira da li ste novi ili postojeći klijent, Addiko Bank a.d. Banja Luka vas nagrađuje povodom devetog rođendana!

Svi koji apliciraju za gotovinski kredit od najmanje 5.000 KM i kojima kredit bude odobren, dobijaju poklon od 100 KM. Za nove klijente to može biti prvi kredit, dok postojeći klijenti poklon ostvaruju uz dodatna sredstva.

Rođendanska ponuda traje od 27. do 31. oktobra, a zahtjev za kredit moguće je podnijeti online ili u najbližoj poslovnici, brzo, jednostavno i bez komplikacija.

"Rođendan je savršena prilika da podijelimo radost sa našim klijentima, a rođendanska ponuda je naš način da zahvalimo klijentima na povjerenju i dodatno podržimo njihove planove. Uz jednostavan proces apliciranja i brzo odobrenje, klijenti mogu doći do potrebnih sredstava, a Addiko će uz svaki odobren kredit klijente obradovati poklonom od 100 KM jer slavlje je ljepše kad se dijeli", izjavila je Sanja Babić, Direktor Odjela upravljanja prodajom za retail kiijente.

Proces apliciranja je maksimalno pojednostavljen. Preliminarno odobrenje kredita se dobije za svega 3 minute, dok se kompletna realizacija završava u roku od 30 minuta.

Zahtjev za kredit moguće je podnijeti online putem web stranice banke. Za klijente kojima više odgovara da ostanu kod kuće, kredit se može realizovati bez dolaska u poslovnicu. U tom slučaju, poštar donosi potrebnu dokumentaciju direktno na adresu, čime se štedi vreme i pojednostavljuje postupak.

Postupak je brz, jednostavan i bez puno dokumentacije i ako aplicirate u najbližoj poslovnici Addiko Banke Banja Luka. Za sve dodatne informacije, klijentima je na raspolaganju Addiko Kontakt centar na broj 051 951 000.