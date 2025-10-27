logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Addiko Banka Banja Luka nagrađuje klijente povodom devetog rođendana

Addiko Banka Banja Luka nagrađuje klijente povodom devetog rođendana

Izvor Promo
0

Naš rođendan, vaš razlog za slavlje

Addiko Banka Banja Luka nagrađuje klijente povodom devetog rođendana Izvor: Addiko banka/Promo

Bez obzira da li ste novi ili postojeći klijent, Addiko Bank a.d. Banja Luka vas nagrađuje povodom devetog rođendana!

Svi koji apliciraju za gotovinski kredit od najmanje 5.000 KM i kojima kredit bude odobren, dobijaju poklon od 100 KM. Za nove klijente to može biti prvi kredit, dok postojeći klijenti poklon ostvaruju uz dodatna sredstva.

Rođendanska ponuda traje od 27. do 31. oktobra, a zahtjev za kredit moguće je podnijeti online ili u najbližoj poslovnici, brzo, jednostavno i bez komplikacija.

"Rođendan je savršena prilika da podijelimo radost sa našim klijentima, a rođendanska ponuda je naš način da zahvalimo klijentima na povjerenju i dodatno podržimo njihove planove. Uz jednostavan proces apliciranja i brzo odobrenje, klijenti mogu doći do potrebnih sredstava, a Addiko će uz svaki odobren kredit klijente obradovati poklonom od 100 KM jer slavlje je ljepše kad se dijeli", izjavila je Sanja Babić, Direktor Odjela upravljanja prodajom za retail kiijente.

Proces apliciranja je maksimalno pojednostavljen. Preliminarno odobrenje kredita se dobije za svega 3 minute, dok se kompletna realizacija završava u roku od 30 minuta.

Zahtjev za kredit moguće je podnijeti online putem web stranice banke. Za klijente kojima više odgovara da ostanu kod kuće, kredit se može realizovati bez dolaska u poslovnicu. U tom slučaju, poštar donosi potrebnu dokumentaciju direktno na adresu, čime se štedi vreme i pojednostavljuje postupak.

Postupak je brz, jednostavan i bez puno dokumentacije i ako aplicirate u najbližoj poslovnici Addiko Banke Banja Luka. Za sve dodatne informacije, klijentima je na raspolaganju Addiko Kontakt centar na broj 051 951 000.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Addiko banka kredit rođendan

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ