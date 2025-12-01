Uspješno završena prva regionalna Addiko SME Akademija: Nova generacija lidera koja će pomjeriti granice Balkana

Prva regionalna Addiko SME Akademija uspješno je završena, donijevši preduzetnicima iz BiH, Srbije i Crne Gore znanja, liderske alate i partnerstva ključna za održiv rast i jaču regionalnu saradnju.

Pod sloganom „Za biznis bez granica“, prva regionalna Addiko SME Akademija uspješno je završena u organizaciji Addiko Bank Banja Luka, Addiko Bank Srbija, Addiko Bank Sarajevo i Addiko Bank Crna Gora, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kao i Alphabet Group. Završetkom prvog regionalnog izdanja, Addiko grupacija je još jednom snažno potvrdila svoju posvećenost misiji da kroz kontinuirano ulaganje u znanje podiže konkurentnost regiona i aktivno doprinosi jačanju ekonomija zemalja u kojima posluje.

Addiko SME Akademija održana je četvrtu godinu zaredom, sa ciljem da kao neprofitni edukativni program pruži odgovore na stvarne izazove malih i srednjih preduzeća – od nasljeđivanja porodičnih biznisa, preko strateškog rasta, do regionalnog i globalnog širenja. Ove godine okupila je preduzetnike iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, sa ciljem međusobnog umrežavanja, sticanja praktičnih znanja i razvojnih vještina neophodnih za unapređenje poslovanja. Polaznici su kroz interaktivne radionice radili sa prepoznatim edukatorima, razvijali liderske sposobnosti i razmjenjivali iskustva sa kolegama iz regiona.

U okviru obilježavanja završetka Akademije održan je i svečani događaj u hotelu Hyatt, koji je okupio poslovne i medijske partnere, kao i polaznike programa, kojima su uručeni sertifikati za uspješno završenu Addiko SME Akademiju i stečeno znanje.

„Kada smo 2022. godine pokrenuli Addiko SME Akademiju u Banjaluci, ideja je bila da prepoznamo stvarne potrebe malih i srednjih preduzeća i ponudimo im znanje i alate koji će im pomoći da rastu i razvijaju se. Od tada do danas, kroz četiri ciklusa, Akademija je prerasla u prepoznat program, mjesto gdje biznisi rastu, a lideri se povezuju. Uspješno smo zatvorili i prvi regionalni ciklus, koji je povezao preduzetnike iz BiH, Srbije i Crne Gore i zaista smo ponosni što je ideja rođena u Banjaluci uz saradnju i podršku partnera prerasla u regionalnu inicijativu koja inspiriše, povezuje i osnažuje lidere biznisa. Addiko će i ubuduće biti vjetar u leđa preduzetničkom poslovanju, podržavajući njihov rast i inovacije“, izjavio je Slađan Stanić, predsjednik Uprave Addiko Bank Banja Luka.

„Regionalna Addiko SME Akademija predstavlja značajnu prekretnicu u našim zajedničkim naporima da ojačamo mala i srednja preduzeća širom Zapadnog Balkana. Tokom godina, EBRD i Addiko banka su radili ruku pod ruku kako bi obezbijedili ne samo finansiranje već i znanje i vještine koje su preduzećima potrebne za napredak. Ovogodišnja akademija okupila je 62 mala i srednja preduzeća iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koja predstavljaju skoro 4.000 zaposlenih, kako bi učili, dijelili iskustva i gradili mreže preko granica. Kombinovanjem finansijske podrške sa obrazovanjem stvaramo jači ekosistem MSP – onaj koji podstiče inovacije, pokreće održivi rast i gradi dugoročnu otpornost. Kada se finansiranje susretne sa znanjem, rezultat je prilika za sve. Čestitamo svim učesnicima i radujemo se nastavku zajedničkog rada na jačanju produktivnosti i konkurentnosti MSP širom regiona,“ istakao je Mateo Kolanđeli, regionalni direktor EBRD-a za Zapadni Balkan.

Ovogodišnje intenzivne radionice održane su na Jahorini i Zlatiboru, gdje su polaznici tokom dva mjeseca stekli primjenljiva znanja ključna za unapređenje svakodnevnog poslovanja. Posebnu inspiraciju pružio im je nekadašnji srpski reprezentativac Vanja Grbić, koji je kao gostujući predavač sa učesnicima podijelio svoju „formulu šampionskog duha“, ohrabrivši ih da svoje ambicije uokvire regionalnim, ali i globalnim horizontima.

Vjerujemo da će Addiko SME Akademija iz godine u godinu nastaviti da širi svoju mrežu, okuplja sve veći broj preduzetnika i ostane ključna platforma za kreiranje novih generacija lidera malih i srednjih biznisa, doprinoseći tako misiji da saradnjom gradi snažniji, povezaniji i ekonomski konkurentniji region.

