Addiko partner kredit mijenja način kupovine: U Omega shop-u kupite odmah, a plaćajte kasnije

Kupovina bijele i ugradbene tehnike, malih kućanskih aparata, televizora, IT opreme i ostalih kućnih potrepština nikada nije bila jednostavnija.

Uz ponudu Addiko Bank a.d. Banja Luka i Addiko Bank d.d. Sarajevo, građani imaju mogućnost kupovine na rate direktno u prodajnim mjestima Omega d.o.o, bez dolaska u banku i bez dodatne dokumentacije.

Za realizaciju željene kupovine, uz ispunjene uslove kreditiranja, dovoljna je samo lična karta, a ponuda važi za klijente svih banaka.

Kupci koji se odluče za kupovinu putem Addiko partner kredita ostvaruju pravo i na dodatne pogodnosti, jer Omega uz svaki odobren kredit poklanja vaučer u vrijednosti od 30 KM, koji se može iskoristiti za narednu kupovinu. Ponuda je vremenski ograničena i važi do 31. decembra 2025. godine.

Kredit se odobrava u iznosima od 300 do 2.000 KM, uz fleksibilne rokove otplate od tri do 36 mjeseci, bez naknade za obradu i bez obaveze prenosa plate.

„Naš cilj je da klijentima omogućimo jednostavan i brz pristup finansiranju svakodnevnih potreba, bez komplikovanih procedura i čekanja. Addiko partner kredit je upravo to i omogućava kupovinu na rate samo s ličnom kartom, direktno na prodajnom mjestu, dok saradnja s partnerom Omega dodatno olakšava proces i donosi konkretne pogodnosti za kupce. Svjesni smo činjenice da kupovina na rate, posebno kada se realizuje odmah na licu mjesta, predstavlja značajnu finansijsku olakšicu za domaćinstva. Umjesto da se cjelokupan iznos plaća odjednom, trošak se raspoređuje kroz mjesečna plaćanja, što omogućava lakše upravljanje kućnim budžetom i bržu reakciju u situacijama kada je zamjena kućanskih aparata neophodna“, izjavio je Jovo Dakić, specijalista za razvoj digitalnih kanala prodaja.

“Nastojimo našim klijentima pružiti finansijska rješenja koja su brza, jednostavna i prilagođena svakodnevnim potrebama. Addiko partner kredit omogućava kupovinu na rate direktno na prodajnim mjestima, što značajno olakšava život našim klijentima. Posebno nas raduje što ova ponuda vrijedi za sve klijente, bez obzira na banku. Saradnja s partnerom Omega donosi dodatne pogodnosti i poklon vaučere, čime kupovina postaje još pristupačnija i atraktivnija. Kroz ovakve proizvode želimo podržati domaćinstva u efikasnom upravljanju kućnim budžetom i omogućiti sigurnost pri neplaniranim troškovima,” izjavila je Aldijana Muhić, Voditelj odjela partnerstva i kanali distribucije ,Addiko Bank d.d. Sarajevo.

Zamjena kućanskih aparata često dolazi iznenada: kvar veš mašine, frižidera ili šporeta može ozbiljno uticati na svakodnevno funkcionisanje domaćinstva, ali i na kućnu budžet. U takvim situacijama, brzina i dostupnost jednostavnog rješenja postaju ključni. Mogućnost da se novi uređaj nabavi odmah, bez čekanja na odobrenje kredita u banci, te da se trošak podijeli na rate, predstavlja značajnu prednost za potrošače.

„Kao jedan od vodećih lanaca tehničke robe u Bosni i Hercegovini, cilj nam je da kupcima omogućimo što jednostavniju i dostupniju kupovinu, bez nepotrebnih procedura. U saradnji s Addiko bankom, omogućili smo našim kupcima da, uz samo ličnu kartu, odmah kupe uređaj koji im je potreban i iznos kupovine rasporede na rate – brzo, sigurno i bez odlaska u banku.

Vjerujemo da upravo ovakva rješenja donose stvarnu vrijednost domaćinstvima, jer nude finansijsku fleksibilnost i trenutnu dostupnost proizvoda koji su svakodnevno potrebni. Dodatno, kroz poklon vaučer koji poklanjamo uz svaki odobren Addiko partner kredit, želimo nagraditi povjerenje kupaca i učiniti njihovo iskustvo kupovine još povoljnijim“, izjavio je Maid Ramadanović, Voditelj marketinga, Omega d.o.o. Živinice.

Omega shop je lanac od 39 maloprodajnih specijalizovanih trgovina za prodaju bijele tehnike širom BiH, a kupovinu možete obaviti u bilo kojem objektu i online na www.omegashop.ba.

