Savremena NLB filijala u Istočnom Sarajevu na novoj adresi

Savremena NLB filijala u Istočnom Sarajevu na novoj adresi

Autor N.D.
0

U duhu stalnog razvoja i unapređenja korisničkog iskustva, NLB Banka Banja Luka svečano je otvorila novu, moderno uređenu filijalu u Istočnom Sarajevu, na adresi Zmaj Jovina 1A.

NLB filijala u Istočnom Sarajevu Izvor: NLB banka/Promo

Ova promjena predstavlja još jedan važan korak u strateškom razvoju Banke i potvrdu posvećenosti lokalnoj zajednici i potrebama klijenata.

„NLB Grupa kontinuirano ulaže u lokalne zajednice, jer vjerujemo da bankarstvo nije samo finansijska transakcija, već odnos, povjerenje i prisutnost. Preseljenje i modernizacija filijale u Istočnom Sarajevu simbol je naše spremnosti da pratimo potrebe klijenata i ponudimo im savremena, prilagođena rješenja,“ izjavila je Hedvika Usenik, član Uprave NLB Grupe i CMO za Retail segment.

U novoj NLB filijali u Istočnom Sarajevu klijente od sada dočekuju u savremenijem, funkcionalnijem prostoru, osmišljenom prema najnovijim standardima bankarskog poslovanja. Poseban fokus stavljen je na udobnost, dostupnost i efikasnost, kako bi klijentima bilo omogućeno ugodno i jednostavno korištenje svih bankarskih usluga.

„Ova promjena nije samo fizička – ona je strateška i prati naš detaljan plan razvoja i optimizacije poslovne mreže do 2030. godine. Veoma nam je važno da kontinuirano nadograđujemo povjerenje sa klijentima i da stvaramo inovativno bankarsko okruženje. Klijentima regije Istočno Sarajevo želimo dobrodošlicu u naš novi ambijent,“ zaključio je Goran Babić, predsjednik Uprave NLB Banke Banja Luka prilikom svečanosti.

U NLB Banci su naglasili da vjeruju u poslovne odnose koji traju, te da ostaju podrška svojim klijentima – da im olakšaju svakodnevicu, prate ih kroz izazove i budu pouzdan partner u svim važnim životnim i poslovnim trenucima.

