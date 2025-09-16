logo
NLB bankarstvo još jednostavnije - podijelite transakcije do čak 24 rate putem NLB mKlik aplikacije

NLB bankarstvo još jednostavnije - podijelite transakcije do čak 24 rate putem NLB mKlik aplikacije

Autor Nikolina Damjanić
0

NLB Banka Banja Luka nastavlja sa inovacijama u digitalnom bankarstvu, uvodeći novu funkcionalnost u okviru mobilne aplikacije mKlik.

NLB uveo digitalno dijeljenje transakcija na rate Izvor: NLB banka/Promo

Od sada, korisnici NLB kreditnih i debitnih kartica mogu svoje transakcije podijeliti na 2 do čak 24 rate, direktno putem mobilne NLB aplikacije mKlik – brzo, jednostavno i bez čekanja.

„NLB bankarstvo od sada je još jednostavnije i intuitivnije za naše klijente. Nova opcija podjele na rate putem mKlik aplikacije odnosi se na sve transakcije - kupovina kod trgovaca, online plaćanja i podizanje gotovine, uz minimalni iznos transakcije od 30 KM. Uvođenjem ove funkcionalnosti, dodatno olakšavamo klijentima upravljanje ličnim finansijama i pružamo im veću fleksibilnost u svakodnevnim troškovima“, izjavila je Dijana Latinović, samostalni stručni saradnik za PR i marketing u NLB Banci Banja Luka.

Transakcije je moguće vrlo jednostavno podijeliti čim se proknjiže u tekućem mjesecu. Podjelu od 2 do čak 24 rate klijenti mogu da izvrše putem aplikacije mKlik ukoliko koriste sljedeće NLB kartice: NLB charge kreditne kartice: Visa Classic Charge, Mastercard Standard Charge, Visa Gold i NLB debitne kartice: Visa Classic Debit i Mastercard Debit. Klijenti podjelu na rate za transakcije realizovane putem debitnih kartica mogu da izvrše ukoliko imaju odobreno dozvoljeno prekoračenje koje se automatski obnavlja.

Za više informacija, posjetite LINK.

