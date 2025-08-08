"Dobro za dobro" - NLB Banka pokrenula donatorsku aktivnost u saradnji sa Crvenim krstom Republike Srpske

NLB Banka Banja Luka postavila je donatorske kutije u svim svojim poslovnicama širom Republike Srpske, pokrećući donatorsku inicijativu u saradnji sa Crvenim krstom Republike Srpske.

Izvor: NLB banka/Promo

Ova akcija dio je šire strategije Banke usmjerene na promociju društveno odgovornih praksi kroz jačanje saradnje sa neprofitnim i civilnim sektorom kroz podizanje svijesti o važnosti solidarnosti i zajedništva.

Donatorske kutije su namijenjene prikupljanju novčanih sredstava za pomoć sugrađanima koji su korisnici usluga Crvenog krsta, a postavljene su na vidljivim mjestima u svim ekspoziturama NLB Banke Banja Luka. Cilj ove aktivnosti je, ne samo prikupljanje pomoći, već i promjena percepcije i ponašanja – kroz inicijativu „Dobro za dobro“, klijenti su pozvani da svoj sitniš, koji su ranije ostavljali na šalterima, usmjere ka humanim ciljevima, a inicijativi će doprinos kroz novčane priloge dati i zaposleni banke.

„Kao finansijska institucija koja posluje sa ljudima i za ljude, vjerujemo da istinski doprinos zajednici dolazi kroz konkretne akcije. Inicijativom 'Dobro za dobro' želimo da podstaknemo pozitivne navike i omogućimo našim klijentima da, zajedno sa nama, daju doprinos onima kojima je to najpotrebnije. Ponosni smo na saradnju sa Crvenim krstom Republike Srpske i vjerujemo da ovakvi projekti predstavljaju most između odgovornog bankarstva i humanih vrijednosti,“ izjavila je Marina Marjanović-Stupar, šef Službe za Marketing i PR u NLB Banci Banja Luka.

Izvor: NLB banka/Promo

Donirana sredstva biće usmjerena lokalnim organizacijama Crvenog krsta širom Republike Srpske, u skladu sa potrebama na terenu i misijom ove organizacije – da pruži pomoć svima koji se nađu u stanju potrebe.

Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske, Rajko Lazić posjetio je NLB Banku i tom prilikom rekao: „Izuzetno smo zahvalni NLB Banci na inicijativi i podršci koju su pokazali ovom akcijom. Omogućavanjem postavljanja kutija za prikupljanje novčanih priloga u svim svojim poslovnicama širom Republike Srpske, kao vid podrške radu naših opštinskih i gradskih organizacija Crvenog krsta, NLB Banka je pokazala visok nivo društvene odgovornosti i solidarnosti sa onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ova saradnja predstavlja snažan primjer kako zajedničkim snagama – institucije, poslovna zajednica i humanitarne organizacije – mogu doprinijeti stvaranju humanijeg i pravednijeg društva u Republici Srpskoj. Sredstva koja se prikupe biće usmjerena najugroženijima, u skladu sa misijom Crvenog krsta da pomaže svim ljudima u stanju potrebe. Pozivam sve građane da, u skladu sa svojim mogućnostima, podrže ovu akciju i pokažu humanost i solidarnost.“

NLB Banka Banja Luka ovim projektom nastavlja sa razvojem inicijativa koje povezuju poslovanje i društvene vrijednosti, pozivajući sve građane da se pridruže akciji i zajedno naprave razliku.