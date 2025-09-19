Otvoren poziv sportskim klubovima za projekat NLB sport za mlade 2025/2026

Sportski klubovi, udruženja ili organizacije čiji su članovi djeca uzrasta do 12 godina imaju priliku da se prijave i postanu dio NLB inicijative.

Izvor: NLB banka/Promo

Po završetku godišnjih odmora, a početkom nove školske godine, djeca su se vratila i na igrališta, u sale, stadione i druge sportske terene. Jesen je ujedno i vrijeme kada NLB poziva sportske klubove da se prijave u okviru projekta NLB sport za mlade.

NLB Grupa, u okviru svog društveno-odgovornog djelovanja, kao jedan od najvećih podržavalaca i promotera sporta – ne samo profesionalnog, već i rekreativnog, od ove godine projekat NLB sport za mlade uvodi na sva tržišta gdje je prisutna NLB Banka.

Sportski klubovi, udruženja ili organizacije čiji su članovi djeca uzrasta do 12 godina imaju priliku da se prijave i postanu dio NLB inicijative koja podržava budućnost sljedećih sportova: fudbal, rukomet, stoni tenis, odbojka, košarka, tenis, trčanje (maraton, polumaraton), borilački sportovi, skijanje.

Rok za prijavu sportskih klubova, udruženja ili organizacija je 30. septembar 2025. i svi zainteresovani se mogu prijaviti putem sljedećeg LINK-a odabirom opcije NLB sport za mlade.

„U NLB-u vjerujemo da sport nije samo kretanje. Sport je obrazovanje, izgradnja zajednice i ulaganje u budućnost. Kroz sport podstičemo mlade da se odmaknu od ekrana i vrate na terene, igrališta, snijeg i u sale. Tamo uče upornost, poštovanje i važnost zajedničkog postizanja ciljeva. Projekat je društveno odgovoran, ali i razvojno orijentisan – jer vjerujemo da sport oblikuje vrijedne, poštene i odgovorne pojedince“, naglasili su iz NLB Banke.

Pravna lica koja apliciraju za sponzorstvo moraju ispunjavati osnovne kriterijume. Iz NLB Banke ističu da će u skladu sa internim pravilima i politikom o sponzorstvima izvršiti selekciju, te na osnovu diskrecione ocjene kontaktirati odabrane klubove/udruženja/organizacije za naredne korake koji su uslov za saradnju.