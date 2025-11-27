NLB Banka dobila prestižni sertifikat TOP Employer za 2025. godinu

Međunarodna nezavisna organizacija Top Employers Insitute je za 2025. godinu dodijelila sertifikat TOP Employer 2025 za NLB Banku a.d., Banja Luka i NLB Banku d.d., Sarajevo i time ih svrstala među najbolje poslodavce u Bosni i Hercegovini.

Program Top Employers Institute koristi složen proces evaluacije kako bi utvrdili efikasnost kompanija u različitim pristupima radu sa zaposlenima. Sertifikat se dodjeljuje kompanijama na osnovu učešća i rezultata ankete HR Best Practices Survey. Anketa pokriva šest HR domena koje se sastoje od 20 tema, uključujući: strategiju razvoja zaposlenih, radno okruženje, privlačenje talenata, učenje i razvoj, raznolikost, jednakost i inkluziju te dobrobit zaposlenih.

"Biti dio liste Top Employer znači da smo na pravom putu. Naše HR prakse nisu samo procesi – one su način na koji pokazujemo brigu za ljude. Fokus na raznolikost, inkluziju i profesionalni rast ostaje naš prioritet. Ovo priznanje je motivacija da još bolje prepoznajemo potrebe naših kolega i radimo na stvaranju najboljih uslova za razvoj našeg tima“, izjavio je Goran Babić, predsjednik Uprave NLB Banke a.d., Banja Luka.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da NLB Banka a.d., Banja Luka i NLB Banka d.d., Sarajevo pružaju izvrsne uslove za zaposlene, pružaju raznovrsne mogućnosti za razvoj na svim nivoima organizacije i ulažu u kontinuirano unapređenju kadrova.

"Ovogodišnji sertifikat Top Employer je potvrda naše dugogodišnje strategije usmjerene na ljude. Vjerujemo da su naši zaposleni temelj uspjeha i zato kontinuirano ulažemo u njihovu dobrobit, razvoj i radno okruženje. Ponosni smo što smo prepoznati kao Top Employer 2025 i nastavljamo graditi kulturu koja inspiriše i osnažuje", izjavila je Lidija Žigić, predsjednica Uprave NLB Banke d.d., Sarajevo.

U 2025. godini, Top Employers Institute je sertificirao više od 2.400 organizacija u 125 zemalja/regija. Ovi sertificirani Top Poslodavci pozitivno utiču na živote više od 13 miliona zaposlenih širom svijeta.

Izvršni direktor Top Employers Institute-a David Plink je izjavio:

"Dosljednost u svijetu koji nije baš dosljedan? Usred stalnih promjena - kroz tehnološki napredak, ekonomske promjene i promjenjive društvene pejzaže - inspirativno je vidjeti ljude i organizacije kako se suočavaju s izazovom. Ove godine, program sertifikacije najboljih poslodavaca ističe posvećenost naših najboljih poslodavaca dok nastavljaju postavljati standarde, dosljedno isporučujući vrhunske HR strategije i prakse. Ovi vrhunski poslodavci nastoje podstaći rast i dobrobit, a istovremeno obogaćuju svijet rada. Ponosni smo što slavimo ove lidere i timove koji stavljaju ljude na prvo mjesto kao Top Employer za 2025. godinu!"



Top Employers Institute je vodeći globalni autoritet za HR strategije. Sa svojim svjetski vodećim uvidima zasnovanim na certifikaciji i podacima, vode i osnažuju organizacije u provođenju transformacijskih praksi u radu s ljudima, unapređenje poslovnih rezultata te pružaju podršku u angažmanu i zadržavanju vrhunskih talenata.