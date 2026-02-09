Klikom do kredita uz NLB mklik aplikaciju

Potpuno online iskustvo apliciranja za potrošački kredit
NLB Banka Banja Luka predstavila je novu digitalnu uslugu „Klik do kredita“ koja klijentima omogućava da online podnesu zahtjev za potrošački kredit putem mobilne aplikacije mKlik – jednostavno, brzo i uz samo nekoliko koraka. Ova funkcionalnost dio je kontinuirane digitalne transformacije Banke i usmjerena je na to da klijentima pruži maksimalnu praktičnost i uštedu vremena.
Korištenjem mKlik aplikacije, klijenti sada mogu digitalno podnijeti zahtjev za:
• potrošački kredit, kreditnu karticu,
• prekoračenje po računu,
• putno zdravstveno osiguranje,
• kao i dobiti pregled svih ostalih dostupnih proizvoda Banke.
Proces apliciranja odvija se u svega nekoliko minuta, kroz mklik aplikaciju i opciju u meniju Proizvodi → Katalog proizvoda, gdje klijent bira željeni proizvod, unosi osnovne podatke i dobija informativnu ponudu direktno u aplikaciji. Nakon potvrde saglasnosti, zahtjev se šalje elektronski, dok je za završetak procesa potrebna samo jedna posjeta NLB ekspozituri.
Digitalna usluga „Klik do kredita“ donosi višestruke prednosti: značajno smanjuje potrebu za odlaskom u poslovnicu, ubrzava proces odobravanja, omogućava dostupnost usluge 24/7 i podiže ukupno korisničko iskustvo klijenata Banke na potpuno novi nivo.
„Uvođenjem ove funkcionalnosti dodatno unapređujemo digitalno bankarstvo i klijentima nudimo još jednostavniji pristup finansijskim proizvodima,“ istakli su iz Banke, naglasivši da je riječ o jednom od strateških razvoja u okviru Strategije Banke za period od 2026. do 2030. godine.
NLB mKlik aplikacija je dostupna korisnicima na Android, iOS i Huawei uređajima, a omogućava jednostavnu prijavu, pregled računa i kartica, plaćanje mjesečnih obaveza, podešavanje sigurnosnih postavki prema individualnim potrebama, P2P slanja novca, kao i mnoge druge napredne funkcionalnosti, među kojima je sada i apliciranje za potrošački kredit.
Sve informacije o usluzi dostupne su na web stranici Banke www.nlb-rs.ba .
