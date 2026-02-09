Klikom do kredita uz NLB mklik aplikaciju

Potpuno online iskustvo apliciranja za potrošački kredit

Izvor: NLB banka/Promo

NLB Banka Banja Luka predstavila je novu digitalnu uslugu „Klik do kredita“ koja klijentima omogućava da online podnesu zahtjev za potrošački kredit putem mobilne aplikacije mKlik – jednostavno, brzo i uz samo nekoliko koraka. Ova funkcionalnost dio je kontinuirane digitalne transformacije Banke i usmjerena je na to da klijentima pruži maksimalnu praktičnost i uštedu vremena.

Korištenjem mKlik aplikacije, klijenti sada mogu digitalno podnijeti zahtjev za:

• potrošački kredit, kreditnu karticu,

• prekoračenje po računu,

• putno zdravstveno osiguranje,

• kao i dobiti pregled svih ostalih dostupnih proizvoda Banke.



Proces apliciranja odvija se u svega nekoliko minuta, kroz mklik aplikaciju i opciju u meniju Proizvodi → Katalog proizvoda, gdje klijent bira željeni proizvod, unosi osnovne podatke i dobija informativnu ponudu direktno u aplikaciji. Nakon potvrde saglasnosti, zahtjev se šalje elektronski, dok je za završetak procesa potrebna samo jedna posjeta NLB ekspozituri.



Digitalna usluga „Klik do kredita“ donosi višestruke prednosti: značajno smanjuje potrebu za odlaskom u poslovnicu, ubrzava proces odobravanja, omogućava dostupnost usluge 24/7 i podiže ukupno korisničko iskustvo klijenata Banke na potpuno novi nivo.



„Uvođenjem ove funkcionalnosti dodatno unapređujemo digitalno bankarstvo i klijentima nudimo još jednostavniji pristup finansijskim proizvodima,“ istakli su iz Banke, naglasivši da je riječ o jednom od strateških razvoja u okviru Strategije Banke za period od 2026. do 2030. godine.

NLB mKlik aplikacija je dostupna korisnicima na Android, iOS i Huawei uređajima, a omogućava jednostavnu prijavu, pregled računa i kartica, plaćanje mjesečnih obaveza, podešavanje sigurnosnih postavki prema individualnim potrebama, P2P slanja novca, kao i mnoge druge napredne funkcionalnosti, među kojima je sada i apliciranje za potrošački kredit.



Sve informacije o usluzi dostupne su na web stranici Banke www.nlb-rs.ba .

(Promo)