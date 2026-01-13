NLB MUZA objavljuje međunarodni poziv za članove Umjetničkog savjeta

NLB ima bogato kulturno naslijeđe koje odražava višedecenijsku posvećenost umjetnosti i istoriji.

Godinama je banka podržavala produkciju, razvoj i promociju likovne umjetnosti u Sloveniji redovnom kupovinom umjetničkih djela, stvarajući jednu od najznačajnijih korporativnih kolekcija slovenačke umjetnosti iz 20. i 21. vijeka.

Pored toga, NLB je sačuvala artefakte vezane za novac, bankarstvo i bankarske prakse, formirajući jedinstvenu muzejsku kolekciju bankarstva u Sloveniji.

Kako bi se osiguralo pravilno upravljanje ovim blagom, NLB je u aprilu 2020. godine osnovala Institut za upravljanje kulturnom baštinom. Poznat kao NLB MUZA, institut je u potpunom vlasništvu NLB d.d. i dio je NLB Grupe.

Nadovezujući se na ove temelje, NLB MUZA objavljuje međunarodni poziv za prijave za članstvo u svom Umjetničkom savjetu. Vijeće će igrati vitalnu ulogu u oblikovanju strateških smjerova, kustoskih koncepata i programskog sadržaja u oblasti savremene umjetnosti.

Poziv je otvoren za kustose sa bogatim međunarodnim iskustvom u savremenoj umjetnosti, kao i za direktore galerija i muzeja savremene umjetnosti koji su pokazali profesionalnu izvrsnost i liderske vještine. Kandidati trebaju dostaviti dokaz o profesionalnim kvalifikacijama, uključujući CV i popis izložbi, publikacija i projekata, uz motivacijsko pismo u kojem će iznijeti svoju viziju za razvoj savremene umjetnosti i najmanje dvije reference.

Članovi Umjetničkog savjeta će savjetovati o nabavci savremenih umjetničkih djela, očuvanju i razvoju umjetničke kolekcije i kreiranju programskih smjernica. Takođe, doprinosiće međunarodnom umrežavanju i razvoju projekata, prateći trendove u savremenoj umjetnosti, a mandat će trajati četiri godine.

Zainteresovani prijave mogu poslati na [email protected] sa naslovom „Prijava – Umjetnički savjet“ najkasnije do 25. januara 2026. godine.