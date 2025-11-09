logo
Brutalan napad na ženu i muškarca u centru Zagreba: Sve je počelo svađom ispred kluba, a završilo se teškim povredama

Brutalan napad na ženu i muškarca u centru Zagreba: Sve je počelo svađom ispred kluba, a završilo se teškim povredama

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Napadnuta žena i muškarac su vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice u Zagrebu gdje je utvrđeno da je 34-godišnjakinji teško povrijeđena noga, dok 36-godišnjak ima lakše povrede.

Brutalan napad na ženu i muškarca u centru Zagreba Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Nepoznati počinitelji su juče rano ujutro u centru Zagreba napali 34-godišnjakinju i 36-godišnjaka, žena je tom prilikom teže povrijeđena, saopštila je zagrebačka policija.

Napad se dogodio u 5.45 sati, a učestvovalo je više ljudi.

Napadnuta žena i muškarac su vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je 34-godišnjakinji teško povrešena noga, dok 36-godišnjak ima lakše povrede.

Index nezvanično saznaje da je sve počelo svađom ispred kluba Medika. U svađi su s jedne strane učestvovali povrijeđeni muškarac i žena, te grupa zasad nepoznatih osoba s druge strane.

(Index/MONDO)

