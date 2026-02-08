logo
Spriječeno ubistvo vođe navijača u Novom Pazaru: Naoružana grupa upala u prostorije grupe (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Spriječeno ubistvo vođe navijača u Novom Pazaru.

Spriječeno ubistvo vođe navijača Torcide Sandžak Izvor: instagram/rina.rs

U Novom Pazaru je prije nekoliko dana spriječeno ubistvo B.H, vođe navijačke grupe Torcida Sandžak, piše "Sandžak Danas". Policija je otkrila više naoružanih muškaraca blizu Gradskog stadiona koji su upali par dana prije hapšenja u navijačke prostorije i tražili su B.H.

Prema saznanjima pomenutog portala, grupu je predvodio E.M, a cijeli incident je snimila sigurnosna kamera. Na snimku se čuju brojne psovke i prijetnje B.H.

Izbila je masovna tuča sa mladićima koji su se zatekli u prostorijama ove navijačke frakcije. B.H. nije bio tada prisutan.

Incident nije tada bio prijavljen policiji. Kasnije je uhapšeno više osoba zbog sumnje da su pripremali teško ubistvo.

Uhapšeni su E.M. (1992) i E.D. (1997). Tokom pretresa stana E.M, pronađen je revolver sa šest metaka i metalnu palicu.

(Sandžak Danas/MONDO)

