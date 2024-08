S kim je Čola izgubio nevinost? Muvale ga starije, a smotala ga čobanica

Pjevač je jednom prilikom otkrio ko mu je bila prva.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zdravko Čolić je od samog početka karijere važio za ogromnog zavodnika. Žene su ludjele za njim, i vrištale na koncertima kada bi se pojavio.

Doduše, iako je danas u ozbiljnim godinama, čuveni Čola je i dalje "bolna tačka" mnogim damama, iako je pjevač godinama u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom s kojom ima dvije ćerke, Unu i Laru.

Međutim, prije nego što će se skrasiti kraj nje, Čolu su povezivali sa mnogim vatrenim "cicama", a pjevač je jednom prilikom otkrio i sa kim je svojevremeno izgubio nevinost.

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

"Prvi seks sam doživio s jednom čobanicom na livadi. Nisam ja džabe Bosanac! Okolo je bio neki kamenjar, u blizini rječica, čista idila. Tim seoskim djevojkama koje su čuvale ovce, kao dijete iz grada bio sam jako simpatičan. Meni je i prije toga seksualnost visila u zraku. Kraj Mostara postoji mjesto Potoci gdje su me više puta 'napadale' starije djevojke", ispričao je Zdravko jednom prilikom.

"Jedna od njih s velikim grudima i malom zadnjicom dosta mi se svidjela. To je bilo nešto stvarno divno i nezaboravno, ali nikako nije došlo do kontakta. Ne znam zbog čega, je li što sam otišao dva dana ranije pa me nije uspjela obraditi kako treba ili je nešto drugo bilo u pitanju, ali tu se na kraju ništa nije dogodilo. Morao sam pričekati čobansku varijantu koja je za mene potpuno normalna i uzbudljiva kao i pastirski rok", završio je Čola svoju intimnu priču.

(Scena.story.hr/ Mondo)