PRODAO VILU NA KOŠUTNJAKU ZA PAPRENU SUMU! Čola se seli, zavirite u luks nekretninu

Zdravko Čolić Čola navodno je odlučio da proda porodični dom na Košutnjaku koji je godinama bio njegova oaza mira.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zdravko Čolić navodno je prodao porodičnu kuću na Košutnjaku, i to za više od milion evra, prenose mediji. Muzička zvijezda je brzo našla kupca za nekretninu, ali gdje mu je novi dom, trenutno nije poznato. Jedan od najvećih umjetnika privatnost drži u tajnosti i samo najbliži krug ljudi je upućen u to da se sa suprugom Aleksandrom i nasljednicama Unom i Larom preselio.

Čola je najprije živio na Dedinju, gdje je prodao kuću, nakon čega je kupio vilu u mirnom dijelu prijestonice, u blizini Banovog brda. On mijenja životni prostor zbog toga što su poštovaoci njegovog lika i djela često dolazili na vrata i željeli da se upoznaju s njim i fotografišu, a to je trajalo godinama.

Njegova vila, koju je brzo i lako prodao, okružena je zelenilom, a ispred nje je veliko dvorište sa dvije kapije i pod visokim mjerama bezbjednosti, što on nikad nije isticao u javnosti. Sigurno jedan od najljepših dijelova kuće je dvorište, u kom je bazen. Porodica dosta vremena provodi okružena prirodom, a kćerka Una je često fotografije iz porodičnog doma objavljivala na društvenim mrežama.

"Čola jeste velika zvijezda, ali živi život kao svaki drugi građanin. Miran, tih, porodičan i jednostavan. Još za vrijeme korone je razmišljao da proda kuću i to je nedavno i realizovao. Želio je da promijeni sredinu i, čim je rekao prijateljima da ima namjeru da se seli, kupca je brzo našao. Doduše, prethodnih godina je u više navrata imao ponude za kuću, ali to je učinio tek kad je on smatrao da je pravi trenutak. Čola vodi računa o svemu. Iako ga poznajem, ovoga puta nisam upućen u to gdje se sa Čukarice preselio. Sada ide lijepo vrijeme, boraviće ili u Bosni i Hercegovini, ili negdje na primorju", rekao je izvor i dodao:

"O njegovom kretanju tokom ljetnje sezone zna samo porodica. Sigurno je da će imati nekoliko nastupa na Crnogorskom primorju, pa će svakako spojiti lijepo i korisno i odmoriti se. Svakako, ako u novom domu ima nešto da se sređuje ili renovira, to će biti gotovo do jeseni, kad se Zdravkova porodica bude vratila u Beograd".

Dok je Zdravko živio na Košutnjaku, sugrađani su ga često viđali kako vježba u šumi, gdje je provodio po cijeli dan, a Čola se povodom selidbe još nije oglašavao. Čolu obožavaju komšije na Košutnjaku, gdje će još malo živjeti.

(Kurir/MONDO)