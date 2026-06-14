Emina Jahović i Mustafa Sandal zaratili poslije razvoda, u igri 100.000 evra: "Radiću besplatno za njega"

Emina Jahović otkrila je kako je Mustafa Sandal prekršio sporazum o razvodu.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Pjevačica Emina Jahović 2018. godine stavila je tačku na brak sa turkskom pop zvijezdom Mustafom Sandalom, u kojem su dobili dvojicu sinova Javuza i Jamana. Tri godine kasnije otkrila je da je da bivši muž ne izmiruje svoje obaveze, zbog čega su zavšili na sudu.

"Razvela sam se od Mustafe 2018. godine i tada smo pred sudom potpisali sporazum u kojem prihvatamo zajedničke obaveze, među kojima su i zdravstveno osiguranje i alimentacija za našu djecu. Međutim, nedugo poslije razvoda sve obaveze pale su na mene", rekla je Emina Jahović za turske medije.

"Trebalo je da kupi kuću u Beogradu, ali nije to uradio. Takođe smo imali dogovor da pokrije privatno zdravstveno osiguranje svoje djece i plati troškove njihovih izleta i ljetovanja. Nije ispunio ništa od toga. Dan kada sam se najgore osjećala bio je kada sam odvela djecu kod ljekara i saznala da im osiguranje nije uplaćeno. Iako je to navedeno kao njegova obaveza u našem sporazumu o razvodu, Mustafa nije platio ni rentakar, kao ni platu mog vozača. Nisam osoba koja bi ga napala za ovako nešto iz ljubomore ili obijesti. Naprotiv, budući da je on otac moje djece, svesna sam da će naš odnos morati da traje zauvijek", rekla je ona za turske medije.

Nakon što je Emina tužila supruga za neisplaćene alimentacije, Mustafa Sandal je podnio kontratužbu. Izneo je dokaze o tome da joj je uplatio 1,8 miliona turskih lira, odnosno više od 100.000 evra. U svoju odbranu je izneo i da ima finansijske probleme, za šta je ona tvrdila da je laž.

"Još se sudimo i nadam se da će pravda pobijediti! Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega", rekla je jednom prilikom Emina.

Ponovo tužila bivšeg muža

Prošle godine, domaći mediji naveli su da je Emina ponovo tužila Mustafu.

Ona je iznijela tvrdnje da bivši suprug nije ispunio svoje obaveze iz sporazuma o razvodu. Između ostalog, u to spada i kašnjenje u isplati alimentacije i odbijanje da obezbijedi automobil za nju i djecu kada im je to potrebno.

Turski mediji su objavili i nove detalje njihovog sporazuma iz 2018. godine, pa je tako tom prilikom dogovoreno da pjevačica dobije starateljstvo nad djecom, kao i da joj od prodaje zajedničke kuće u Bejkozu pripadne dva miliona dolara i 500.000 dolara za školovanje djece. Pored ovoga, Mustafa se obavezao i da im kupi stan u Srbiji i da redovno plaća alimentaciju.

Međutim, prema tvrdnjama Jahovićeve, Sandal te obaveze nije ispunio.

Do susreta bivših supružnika došlo je na porodičnom sudu u Istanbulu. Prema priči izvora upućenog u cijelu priču, ona je tada istakla da je podnela tužbu i da je bila primorana da preduzme ovaj korak jer su Sandalove neizvršene uplate i nepoštovanje dogovora učinili ovu pravnu akciju neizbježnom.

Izvor: Blic/ MONDO