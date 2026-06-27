Mustafa Sandal se razveo od Emine Jahović zbog "nedostatka strasti", a sada je srećan sa Melis

Izvor: Antonio Ahel/ATAIMAGES Instagram/mustafasandal24

Pjevačica Emina Jahović 2018. godine razvela se od Turčina Mustafe Sandala sa kojim je dobila dvojicu sinova. O njihovom razvodu se mnogo spekulisalo, a ona je poslije nekoliko godina otkrila detalje njihove intime i tom prilikom ispričala da u njihovom braku nije bilo strasti, te je istakla da se ne kaje što joj brak nije opstao.

"Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Savjetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su djeca u pitanju, jer možda bi željeli da se razvedu iz nekih glupih razloga", rekla je Emina.

"Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu. Kod nas se to nekako poremetilo. I prije nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine prije toga", otkrila je pjevačica.

Nakon razvoda, oboje su brzo krenuli svojim putem, te je i Emina, kao i Mustafa imala partnere, a on se prije nekoliko godina skrasio kraj atraktivne Melis.

Njegova nova partnerka mlađa je od njega čak dvije decenije, a sudeći po društvenim mrežama, gdje redovno dijele zajedničke fotografije, i te kako uživaju u ljubavi i djeluju zaljubljeno.

Vidi opis Ko je druga žena Mustafe Sandala: Vjenčali se u Rimu, svadba trajala dva dana Melis Sutšurup, Mustafa Sandal Melis Sutšurup Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/melisutsurup Br. slika: 11 11 / 11

Ona mu se jednom povodom rođendana javno obratila i tada je podgrijala priče da će se vjenčati. Možda je neko imao automobil prije mene, možda su neke djevojke čekale na tebe s mirazom, možda si ti kriv... Ali sve nas je to pripremalo za ovo danas, moj Kito. Uvijek sam uz tebe, kako bi mogao da budeš nasmijan i spokojan. Srećan rođendan, buduće prezime", napisala je atraktivna Melis uz video sa njihovim zajedničkim fotografijama.

Vjenčanje u Rimu

Želje koje mu je tada uputila brzo se pretovrila u stvarnost, pa su se Melis i Mustafa 2022. godine vjenčali u Rimu.

Zaljubljeni i srećni Melis i Mustafa odlučili su da poslije intimne ceremonije vječanja u Amabasadi Turske u Rimu, prirede i gala svadbu. Velika proslava trajala je dva dana od - 10. do 12. juna i odigrala se u luksuznom hotelu u ljetovalištu Marmaris za 80 ljudi.

Izvor: Kurir/ MONDO