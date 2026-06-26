Mladoženja je biznismen: Majka sestara Hadid se u 62. godini udaje po treći put

Bivša manekenka i rijaliti zvijezda Jolanda Hadid vjerila se za građevinskog preduzetnika Rendala Kendrika.

Izvor: Instagram/yolanda.hadid

Dok Điđi i Bela osvajaju modne piste i udaja im nije ni kraj pameti, njihova majka sprema se da treći put stane na "ludi kamen".

Jolanda Hadid, nekadašnja holandska manekenka i rijaliti zvijezda, vjerila se za investitora Rendija Kendrika jedva godinu dana nakon što je vratila prsten biznismenu Džozefu Džingoliju, s kojim je bila u vezi od 2019.

Jolanda Hadid (62), za koju mnogi tvrde da je glava uspješne američke porodice, odnosno "mamadžerka", poput Kris Džener, uskoro će i treći put izgovoriti sudbonosno "da". Njen izabranik je Rendal Rendi Kendrik (62), uspješan građevinski preduzetnik iz Teksasa i vlasnik kompanije "Xebec Realty".

Vijest da se majka slavnih manekenki vjerila odjeknula je poput bombe, jer su samo najbliži znali da je, nakon raskida duge veze sa Džozefom Džingolijem, uspjela da nađe utjehu, i da je priča za kratko vrijeme postala ozbiljna.

Ljubav je cvjetala u tišini, daleko od radoznalaca. Nisu se pojavljivali zajedno na javnim događajima i vrlo uspešno su izbegavali paparace, pa nije ni čudo što je ova informacija mnoge ostavila u čudu. A prošlo je tek godinu dana otkako je stavila tačku na priču sa biznismenom, za kojeg je takođe bila vjerena. No, umjesto svadbenih zvona koja su svi očekivali, odsviran je kraj.

Ovako je izgledao prethodni vjerenik:

Podsjećanja radi, bivša holandska manekenka je od 1994. do 2000. bila u braku sa milionerom Mohamedom Hadidom, američkim investitorom palestinskog porekla, čija je kompanija između ostalog izgradila bezbroj luksuznih vila i hotela u elitnim kvartovima Los Anđelesa. S njim je dobila troje djece: ćerke Belu i Điđi, koje su odavno osvojile svijet mode i ljepote, i sina Anvara.

I brak sa proslavljenim kompozitorom Dejvidom Fosterom trajao je šest godina. Za razliku od prvog, bio je prava medijska senzacija, čak značajan dio rijalitija "Prave domaćice sa Beverli Hilsa". Kako ni ta storija nije imala srećan kraj, Jolanda Hadid povukla se na svoja seoska imanja – ranč u Fort Vortu u Teksasu, i farmu u Pensilvaniji, gdje se bavila baštovanstvom i uzgajanjem rasnih konja.

Pogledajte još njenih slika sa djecom:

Bonus video:

Pogledajte 00:10 Bela Hadid Izvor: TikTok/babybella777 Izvor: TikTok/babybella777

(Žena Blic /MONDO)