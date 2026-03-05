Svjetski poznata manekenka Bela Hadid izrazila je solidarnost prema narodu Irana u toku ratnog sukoba na Bliskom istoku.
Jedna od najpoznatijih manekenki današnjice, Bela Hadid, koju smatraju i najljepšom ženom svijeta, ima palestinsko porijeklo, s obzirom da je njen otac, biznismen Mohamed Hadid porijeklom iz Palestine.
Manekenka nije zanijemila na nedaće kroz koje trenutno prolazi njen narod, koji je nedavno pogođen ratom od strane SAD-a i Izraela, iako već godinama radi u Americi koja joj donosi ogromne prihode novca.
"Moje srce je uz narod Irana": Jedna od najljepših žena svijeta usred Amerike poslala jasnu poruku
"Budućnost pripada njegovom narodu, a ne onima koji ih ućutkuju ili koriste kao polugu", napisala je ona.
Bela je izrazila solidarnost prema građanima Irana i svim civilima koji trpe posljedice političkih odluka i vojne eskalacije.
"Moje srce je uz narod Irana i uz svakog civila bilo gdje ko je uhvaćen usred vladinih odluka i vojne eskalacije. Bez obzira gdje živimo, bezbjednost, dostojanstvo i mir nikada ne bi trebalo da budu predmet pregovora", navela je.
"Prečesto nevini životi postaju kolateralna šteta u odlukama koje se donose daleko iznad njih – sistemi, lideri, sile koje tvrde da djeluju u njihovo ime. Ali budućnost Irana pripada njegovom narodu, a ne onima koji ih ućutkuju ili koriste kao polugu. Iza naslova stoje prave porodice, pravi strah i pravi ljudski životi. Ono što je najvažnije jeste zaštita civila, sprečavanje dalje eskalacije i podsjećanje na našu zajedničku humanost…"
"Istorija nam je pokazala da eskalacija rijetko štiti nevine. Molim se za uzdržanost, odgovornost i mir… u solidarnosti sa narodom Irana i svim ljudima širom svijeta koji trenutno žive u neizvjesnosti", zaključila je.
Ovo nije prvi put da Bela Hadid javno govori o sukobima, ona to radi godinama i često koristi svoju platformu kako bi skrenula pažnju na humanitarne posljedice ratova, posebno u Palestini.
(Mondo.rs)