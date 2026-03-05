logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Moje srce je uz narod Irana": Jedna od najljepših žena svijeta usred Amerike poslala jasnu poruku

"Moje srce je uz narod Irana": Jedna od najljepših žena svijeta usred Amerike poslala jasnu poruku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Svjetski poznata manekenka Bela Hadid izrazila je solidarnost prema narodu Irana u toku ratnog sukoba na Bliskom istoku.

Bela Hadid podržala Iran Izvor: Youtube printscreen / Vogue

Jedna od najpoznatijih manekenki današnjice, Bela Hadid, koju smatraju i najljepšom ženom svijeta, ima palestinsko porijeklo, s obzirom da je njen otac, biznismen Mohamed Hadid porijeklom iz Palestine.

Manekenka nije zanijemila na nedaće kroz koje trenutno prolazi njen narod, koji je nedavno pogođen ratom od strane SAD-a i Izraela, iako već godinama radi u Americi koja joj donosi ogromne prihode novca.

"Budućnost pripada njegovom narodu, a ne onima koji ih ućutkuju ili koriste kao polugu", napisala je ona.

Bela je izrazila solidarnost prema građanima Irana i svim civilima koji trpe posljedice političkih odluka i vojne eskalacije.

"Moje srce je uz narod Irana i uz svakog civila bilo gdje ko je uhvaćen usred vladinih odluka i vojne eskalacije. Bez obzira gdje živimo, bezbjednost, dostojanstvo i mir nikada ne bi trebalo da budu predmet pregovora", navela je.

"Prečesto nevini životi postaju kolateralna šteta u odlukama koje se donose daleko iznad njih – sistemi, lideri, sile koje tvrde da djeluju u njihovo ime. Ali budućnost Irana pripada njegovom narodu, a ne onima koji ih ućutkuju ili koriste kao polugu. Iza naslova stoje prave porodice, pravi strah i pravi ljudski životi. Ono što je najvažnije jeste zaštita civila, sprečavanje dalje eskalacije i podsjećanje na našu zajedničku humanost…"

"Istorija nam je pokazala da eskalacija rijetko štiti nevine. Molim se za uzdržanost, odgovornost i mir… u solidarnosti sa narodom Irana i svim ljudima širom svijeta koji trenutno žive u neizvjesnosti", zaključila je.

Ovo nije prvi put da Bela Hadid javno govori o sukobima, ona to radi godinama i često koristi svoju platformu kako bi skrenula pažnju na humanitarne posljedice ratova, posebno u Palestini.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bela Hadid Iran

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA