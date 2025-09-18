logo
Slavna manekenka ponovo u bolnici: Godinama vodi tešku borbu

Autor mondo.ba
0

Bela Hadid na društvenim mrežama je podijelila niz fotografija iz bolničkog kreveta. Iako nije navela razlog, poznato je da se godinama bori sa lajmskom bolešću.

Bela Hadid o lajmskoj bolesti Izvor: Ig bellahadid/Instagram

Jedna od najtraženijih manekenki današnjice, Bela Hadid, podijelila je u srijedu na svom Instagramu niz fotografija iz bolničkog kreveta, na kojima se vidi da prima infuziju, što je zabrinulo mnoge njene pratioce.

Iako nije otkrila razlog hospitalizacije, poznato je da se godinama bori sa lajmskom bolešću, piše People. "Žao mi je što uvijek nestajem, volim vas", napisala je 28-godišnja Hadid u opisu objave.

Na fotografijama se vidi kako se manekenka odmara u bolničkom krevetu, grli heklanog anđela, jede picu, i uživa u pogledu na zalazak sunca i dugu kroz prozor. 

Podrška porodice i prijatelja

U komentarima su joj se odmah javile sestra i majka. Njena majka, Jolanda Hadid, nazvala ju je borcem.

"Volim te! Nadam se da ćeš se uskoro osećati snažno i dobro, onako kako zaslužuješ", napisala je njena sestra Điđi Hadid.

Podršku joj je pružila i glumica Niki Rid, koja je napisala: "Šaljem ti ljubav, svjetlost i pozitivne misli za ozdravljenje."

Dugogodišnja borba sa bolešću

Iako nije poznato zašto je sada hospitalizovana, Hadid je još 2023. godine izjavila da je "napokon zdrava", nakon više od 100 dana liječenja lajmske bolesti, hroničnog bola i gotovo 15 godina nevidljive patnje.

U galeriji pogledajte još Belinih fotografija tokom borbe za zdravlje:

(MONDO)

Bela Hadid

