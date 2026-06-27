Goca Tržan otvoreno je govorila o svom razvodu od Ivana Marinkovića i izazovima koje je prolazila tokom braka sa njim.

Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Pjevačica Goca Tržan uživa u ljubavi sa suprugom Radomirom Rašom Novakovićem, a nedavno je otkrila nepoznate detalje razvoda sa bivšim mužem Ivanom Marinkovićem, učesnikom "Elite 9".

"Bio je nesrećan"

Ona je, inače, tvrdila je da je u vrijeme njihove ljubavi Ivan bio poročan, a ona je stalno u sebi pronalazila greške zbog zahlađenja odnosa, dok nije shvatila da je za tako nešto potrebno dvoje.

"Ukazala mi se prilika da odem u 'Survivor', jer sam pomislila da će nam razdvojenost pomoći i da ćemo uspjeti da popravimo stvari. Govorila sam sebi da ću se promijeniti. Stalno sam tražila greške u sebi, ali za tako nešto je potrebno dvoje. Tog čovjeka ne mogu da krivim za to što je došlo do razvoda. On je sigurno bio nesrećan u braku sa mnom, jer nije mogao da svari moju energiju, profesiju, nije on kriv za to", iskreno je objasnila Goca.

Vidi opis Goca Tržan o razvodu od Ivana Marinkovića: "Ne krivim ga, udavio se pored mene" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/gocatrzan Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/gocatrzan Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: TV Pink Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir televezija / printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Udavio se pored mene"

Ona je potom otkrila detalje o kojima domaća javnost ne zna mnogo.

"Udavio se pored mene, oboje smo krivi. Razvela sam se kada sam došla iz rijalitija, iako sam nakon povratka mislila da se vraćam svojoj kući, porodici i da će sve biti super, a zatekao me je haos. Samo sam ućutala i kada sam shvatila da ja tog čovjeka ne poštujem iz milijardu razloga, a samim tim i da ne mogu više da ga volim, odlučila sam da se rastanemo", rekla je pjevačica tokom gostovanja u emisiji "Preživeli" na televiziji K1, a potom dodala sljedeće:

"Razvod je bio jeziv, trudila sam se da sve sakrijem od javnosti, ali on je želio da mi se osveti kroz medije. Ipak, sve bih opet isto uradila da bih imala moju ćerku", iskrena je Goca.

"Ne stidim se Ivana Marinkovića"

Goca je gostovala nedavno u podkastu kod Bokija 13 i progovorila o prošlosti i bivšem mužu.

"Ne, ne stidim se Ivana Marinkovića. Zašto bih ga se stidjela? On je bio moj izbor, u tom trenutku je bio pravi za mene. Iz tog odnosa dogodila se Lena", izjavila je Goca i dodala:

"Ivan Marinković svoje dijete nije vidio 10 godina. Deset godina je u rijalitiju. Znam samo da sam strogo naredila svojim roditeljima i svima i kod kojih je išla, da ne puštaju to na televiziji. Da ga ne bi viđala u tom izdanju. Znala sam da je imao problem sa alkoholoom i ne samo sa tim, nego i sa kockom", zaključila je ona tada.

Vidi opis Goca Tržan o razvodu od Ivana Marinkovića: "Ne krivim ga, udavio se pored mene" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 14 14 / 14

Bonus video:

Pogledajte 00:36 Goca Tržan sa ćerkom Lenom stigla kod Jovane Pajić: Sve je spremno za plovidbu brodom i promociju albuma Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Izvor: Kurir/ MONDO