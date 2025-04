Goca Tržan bez dlake na jeziku o ponašanju Jelene Karleuše

Goca je otvoreno progovorila o Jeleni i njenim potezima u proteklih nekoliko mjeseci.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Antonio Ahel/ATAImages

Pop pjevačica Goca Tržan gostovala je u emisiji kod Lune Đogani i tom prilikom progovorila o brojnim detaljima o svom privatnom životu, ali i koleginicama sa estrade.

U jednoj od igrica Goca je morala da bira između Jelene Karleuše i Tanje Savić, a pjevačica je kao iz topa rekla Karleuša, a onda i obrazložila zašto je to tako.

"Pa Jelena Karleuša. Vrlo dobro znam zašto to radi, ona je taj lik, mora uvijek da oponira. Iza sve te njene drčnosti i bezobrazluka ovolikog jezika stoji jedna zapravo krhka, nesigurna žena kojoj stalno treba ljubav i treba joj govoriti da je lijepa i da je voliš. Ne mislim da je toliko čvrsta koliko se predstavlja", rekla je Goca, pa dodala:

"A ona baš ima potrebu da ide do kraja , da te provocira jer ona želi da dokaže da ljudi nisu dobronamjerni. Za svako svoje postupanje moraš da snosiš posljedice. Niko tek tako ne gasi Instagram profil od 2 miliona", rekla je Goca Tržan u emisiji "Bunker" kod Lune Đogani.

Jeziva ispovijest o stravičnom nasilju

Pop pjevačica Goca Tržan otkrila je svojevremeno, gostujući u jednoj emisiji, sve o nasilju koje je pretrpjela od svog tadašnjeg dečka, naglašavajući da nije u pitanju Ivan Marinković.

Ovo je sadašnji muž Goce Tržan:

Goca se dotakla i prevare u odnosu, ističući tom prilikom da je i sama varala, a onda se dotakla i strašnih stvari kroz koje je prošla u emotivnom odnosu.

"Da se razumijemo, ne radi se o mom bivšem mužu", rekla je Goca i dodala:

"Poslije prvog udaraca sam se borila, onda sam otišla, a potom sam se vratila. To je isprva bilo koškanje, unošenje u facu i onda davljenje. Nije ni bilo jutra pošto nisam spavala. Bilo je strašno, to je bila ozbiljna patologija. U nekim trenucima nas je ta agresija spajala na neki način, misliš da je to ljubav, a izvinjava ti se da više nikada to ne bi uradio", ispričala je ona.

(Mondo)