Gore mreže zbog izjave Goce Tržan: Depresija joj izmišljena bolest, u studiju nastao haos

Nakon nepromišljenih izjava pjevačice, na mrežama su se zaređale kritike.

Pjevačica Goca Tržanje oduvijek bila neko ko je bio otvoren i britkog jezika, no u posljednje vrijeme joj se dešava da brzopleto izgovara određene stvari, bez da razmisli o onome što govori, i kakve to posljedice može da ima na slušaoce.

Sjetimo se samo skandala nakon što je uvrijedila žene koje imaju tubularne grudi.

- Ja sam vidjela razne grudi... Prije operacije, kad padnu, poslije velikih kilaža. Još ružnije su tubularne, kao dva miša stvarno. To mi je, recimo, ružnije od palih grudi - bio je dio razgovora između Tržan i Milene Ćeranić u emisiji "Ako progovorim".

Međutim, sada je pjevačica otišla korak dalje nakon što je otkrila svoje mišljenje o deperesiji i anksioznosti.

Naime, ona sa gostima komentarisala ova stanja, te izjavila da misli da je današnjica kriva za povećan broj ljudi sa ovim stanjem. Gosti su se odmah pobunili i istakli da njeno mišljenje nije dobro, sa čime su se složili i korisnici društvenih mreža koji su je oštro osudili, jer smatraju da je uvrijedila sve ljude koji pate od depresije.

Goci Tržan želim da nikada ne sazna kako je to biti anksiozan, želim joj da nikada ne sazna kako je to kada u porodici imaš osobu koja boluje od depresije i kako ta depresija utiče na sve nas, ne želim joj nikada da čuje rečenicu: "Tata je popio sve lekove". Ali želim da začepi.https://t.co/kMpkLpA4Oe — Mishomorka (@Mishomor)October 11, 2024

- Depresija je bolest dosade. Mnogo ti imaš vremena da razmišljaš, brate moj. Ne, to bi rekla moja baba pokojna, nisi ti gladan. Ma 'ajde, molim te, bolest, pustite me - rekla je Goca i izazvala opštu pometnju u studiju.

- Ovo su izjave koje ne mogu da prođu tek tako - rekao je jedan od gostiju.

- Depresija se pojavila kao bolest, ozbiljna, onda kad su nam ponudili čarobnu pilulu da nam izliječe sve bolesti. Pa ispuni sebe, ja ne znam zašto ljudima stalno treba neko drugi da ih ispunjava, ja to ne kapiram. Dolazimo do toga stalno treba neko da puni taj tvoj šaržer koji ti stalno prazniš na gluposti - nastavila je Goca.

- Pa zato što ovo jeste vrijeme gdje se mi očigledno moramo baviti smislom na drugačiji način - složio se gost sa Gocom.

- Hvala ti što si to rekao, u pravu si - složila se Goca.

- Ne može da prođe ovako. Ne mogu biti u emisiji gdje se apludira na nešto što nije zaista u redu - rekla je Jelena Stanivuković, master kliničke psihologoje, dakle osoba koja se školovala i pomagala ljudima sa depresijom i ansioznošću.

- Šta nije u redu? - pita Goca i tu se prvi snimak prekida.

- O anksioznosti i depresiji... Što se tiče anksioznosti... Da je to malo te izmišljena kao kategorija... - rekla je Jelena.

- Nisam to rekla... - odgovorila je Goca.

- Da su to kilavi i razmaženi ljudi - dodala je Jelena.

- Daleko od toga, ali mislim da su ta dva stanja su proizvod kilavog i razmaženog vremena... - objasnila je pjevačica i voditeljka.

- Apsolutno nije istina, molim vas. Znači to je sada kao da sam ja zasadila dvije biljke i razumijem su u botaniku više od čovjeka koji je završio botaniku. Znači ako hoćete da čujete nešto zaista zbog čega postoji nauka, onda ćete poslušati. Imate pravo na svoje mišljenje, da kažete: "Ja mislim da su to gluposti", a s druge strane nisu gluposti zato što se zna naučno i iskustveno da to nisu gluposti. Postoje genetske predispozicije za to, postoje neki situacioni faktori koji osobu gurnu preko granice i sad ćete reći zašto je to danas? Zato što je bilo ko se ranije bavio time, imam nekog tamo rođaka, nešto je čudan. Ili je ono povučen, nismo se bavili time da neko ima psihozu ili bipolarnu depresiju ili baš depresiju. Niko ga nije gledao - rekla je Jelena Stanivuković, a korisnici društvene mreže X oštro su osudili pjevačicu:

- Goci Tržan želim da nikada ne sazna kako je to biti anksiozan, želim joj da nikada ne sazna kako je to kada u porodici imaš osobu koja boluje od depresije i kako ta depresija utiče na sve nas, ne želim joj nikada da čuje rečenicu: "Tata je popio sve lijekove". Ali želim da začepi - napisala je jedna korisnica pomenute mreže.

pogledajte ovo ruglo ovu gocu tržan ovu sramotupic.twitter.com/AIOye5nxL1 — jelean (@glupoime)October 8, 2024

"Kad već priča o depresiji mogla bi da iznese svoje mišljenje i o neuroblastomima, hemolitičkim anemijama i eventualno savjete o prevenciji i terapiji papatačijeve groznice.", "Skoro sam pokušala da pratim njenu emisiju jer je bila zanimljiva tema. Nijedno od gostiju koji su bili stručniji od nje, nije došlo do izražaja od njenih smatranja. Ovom neinformisanošću o težini liječenja ovih duševnih oboljenja je prevršila svaku mjeru.", "Ona je sama pričala da je patila od postporođajne depresije. Izgleda da je zaboravila", su samo neki od komentara.

Koliko je zapravo tužno što ima zatucanih ljudi koji imaju takvo razmišljanje kao Goca Tržanhttps://t.co/adyMDf0SnQ — Ðorđe (@ag7sunshine)October 11, 2024

Volim Gocu Tržan al sad već ozbiljno pocinje da smara sa mišljenjima na svaku moguću temu..U sve se ona razume,vecito ona nešto smatra ,pametovanju nikada kraja…Bitno je i da čovek nekad zna da umukne i ne glumi sveznalicu…Nek se ugasi više pogotovo kad je ova tema u pitanju…https://t.co/yP3bah7SnI — Dzingis Kan (@DzingisKan7)October 11, 2024

